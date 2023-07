Huawei pasa por encima a EEUU y lanzaría un smartphone 5G este año

17/07/2023

Huawei habría logrado vencer el bloqueo comercial impuesto por el gobierno estadounidense lo que le permitiría lanzar su smartphone 5G para fines de este año.

Gracias a Reuters, conocemos el próximo paso de una Huawei que muy pronto estará lista para volver a la industria 5G con sus smartphones, que a finales de este mismo año 2023 podrían contar con conectividad de última generación gracias a los chips de SMIC con litografía de 7 nanómetros.

Obviamente estarían muy lejos todavía del corte premium y de las tecnologías de 4 nanómetros, o incluso 3 nanómetros, que manejan TSMC o Samsung, entre otros, pero este es un hito importantísimo para Huawei, que habría así superado el mayor escollo del veto impuesto por el Gobierno de la Casa Blanca.

De acuerdo con el informe publicado, Huawei y SMIC están desarrollando conjuntamente chipset 5G utilizando el proceso de fabricación N+1 de la segunda y las herramientas de diseño electrónico (EDA, por sus siglas en inglés) de la primera. Según informes anteriores, el proceso de fabricación es comparable a las tecnologías de proceso de 7 nm de sus competidores en términos de rendimiento y estabilidad.

Las previsiones indican que se producirán entre 2 y 4 millones de unidades de chipset 5G, con la posibilidad de alcanzar los 10 millones de unidades a largo plazo.

este no sería el primer móvil reciente de Huawei con 5G. La compañía ya ha usado otros ‘trucos’ para soportar esa tecnología, como llegar a acuerdos con otras marcas para vender sus móviles con modificaciones. Ese fue el caso del TD Tech P50, que no era más que un Huawei P50 con un chip Snapdragon convencional con 5G. Sin embargo, estos proyectos fueron de producción muy limitada y no salieron de China. Con su propio chip 5G, Huawei no tendría esos problemas.

