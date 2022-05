Huawei presentó la cumbre del talento digital

Por staff

22/05/2022

Huawei presentó la Cumbre del Talento Digital, un evento organizado en el marco de la Conferencia Mundial de Educación Superior 2022 de la UNESCO, que se celebra esta semana en Barcelona.

La Cumbre del Talento Digital se ha planteado como una plataforma de diálogo entre los distintos representantes del gobierno, instituciones de investigación y líderes educativos para discutir sobre la situación actual y los principales desafíos en el fomento del talento digital, uno de los aspectos básicos para lograr una sociedad más avanzada y sostenible. Entre sus asistentes, cabe destacar a Qin Changwei, secretario general de la Comisión Nacional China para la UNESCO; Markus González Beilfuss, subsecretario de Universidades de España; Cristina Colom, directora de Digital Future Society; Vicente Peng, miembro del Consejo Directivo y senior vicepresidente de Huawei, y Eric Li, CEO de Huawei España, entre otras personalidades.

Grandes retos para el impulso del talento digital

“El futuro de las capacidades digitales”, centrado en los retos que plantean para el desarrollo del talento y la formación en nuevas tecnologías en nuestro país, es uno de los cuatro informes que, además de España, tienen como foco la Unión Europea, Sudáfrica y China, y que se publicarán individualmente durante los próximos meses.

El documento, que recoge las voces de responsables de distintas empresas, centros educativos y estudiantes, partiendo de distintas investigaciones y encuestas, realiza un análisis de la situación de nuestro país en cuanto a capacitación digital, partiendo del contexto, marco de actuación y planes de transformación digital que se están impulsando en este ámbito. El informe se detiene en el análisis de cinco campos clave: la transformación digital y los retos de las empresas, la demanda creciente de competencias digitales, la situación de la educación STEM y la escasez de talento TIC, la actualización de las capacidades digitales como parte de la nueva normalidad y la importancia de las certificaciones.

La situación de pandemia ha puesto de manifiesto algunas fortalezas de España, como son sus avanzadas infraestructuras de conectividad, el desarrollo de la administración electrónica en algunos ámbitos clave y la adaptabilidad de buena parte del tejido empresarial. Sin embargo, según el informe de Huawei, también se han evidenciado algunas carencias, como la falta de equipamientos y la baja capacitación digital de una parte de la población. Esto se traduce, igualmente, en una escasez de profesionales con las competencias tecnológicas necesarias para avanzar en el proceso transformador del país y sus empresas. En este sentido, se expone la urgencia de impulsar las capacidades digitales para aprovechar al máximo las oportunidades que tenemos y, con ello, poder afrontar con éxito los retos que puedan plantearse en el corto, medio y largo plazo en un entorno cada vez más cambiante e incierto.

Ver más: Huawei en el top 10 de las marcas más valiosas del mundo

Eric Li, CEO de Huawei afirma: “El futuro de nuestra economía estará definitivamente ligado al futuro de la economía digital y, para lograr que sea próspera, es necesario que el talento digital se sitúe en el epicentro. En este sentido, nos satisface comprobar cómo en España las administraciones públicas ya ha están realizando una importante inversión en recursos tecnológicos para las empresas y centros educativos, a fin de garantizar la formación continua de los ciudadanos locales. Este es un esfuerzo al que las empresas nos tenemos que sumar a fin de que, mediante una estrecha y eficaz colaboración público-privada, logremos alcanzar el objetivo de una sociedad con mayores capacidades digitales”.

De hecho, uno de los pilares de la acción social de Huawei es la formación en el campo de las nuevas tecnologías, la promoción del talento y la mejora de la empleabilidad. Siguiendo el objetivo marcado por las Naciones Unidas de mejorar las capacidades digitales de las personas, la compañía ha impulsado el programa Seeds for the Future 2.0 (El Futuro de las TIC), a fin de mejorar las competencias tecnológicas y la empleabilidad de estudiantes universitarios y jóvenes emprendedores. Es un programa en el que Huawei tiene previsto invertir unos 150 millones de dólares y del que se espera que se beneficien más de 3 millones de personas adicionales a las que ya lo han hecho en años anteriores. Esta es una iniciativa que se ha implementado en España, entre otros muchos países, a través de los programas de becas “El Futuro de las TIC” y el también denominado “Seeds for the Future”, para impulsar el talento y la capacitación digital de jóvenes universitarios españoles. Entre otros proyectos y actividades, Huawei también ha puesto en marcha en España su iniciativa Huawei Digital University (HDU), y su proyecto el Huawei Smartbus.

Educación y formación en capacidades digitales, una necesidad global

El impulso de las capacidades digitales es una necesidad de carácter mundial. Sin embargo, muchos países parten de una situación extrema, que en los últimos tiempos se ha visto agravada todavía más por la situación de pandemia, la crisis económica y los diferentes conflictos que están viviendo en sus zonas geográficas. En este sentido, la UNESCO alerta de que 262 millones de niños y jóvenes están actualmente sin escolarizar. Además, seis de cada diez no adquieren las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo tras varios años de escolarización y 750 millones de adultos son analfabetos.