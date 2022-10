Huawei respalda tus archivos con total seguridad

Por staff

11/10/2022

Seguramente más de una vez has escuchado el término “la nube”, que es un espacio en donde puedes almacenar todo tipo de archivos y elementos tal y como lo haces en la unidad de almacenamiento de tu teléfono, pero con la ventaja de que puedes acceder siempre a ellos desde cualquiera de tus dispositivos, lo que evita que tengas que estar copiando y pegando archivos entre uno y otro, o bien, el tener que cargar a todos lados con un mismo equipo o un disco duro.

Huawei también cuenta con su propia tecnología para que los usuarios puedan almacenar sus archivos en la nube a través de HUAWEI Mobile Cloud de forma rápida, sencilla y segura.

La pregunta es… ¿si me quedo sin Internet ya no puedo acceder a mis archivos en la nube?, la respuesta es no, pues una de las ventajas de HUAWEI Mobile Cloud es que permite descargar tus archivos en cualquiera de tus dispositivos para verlos sin conexión, esto no hace que el archivo original se elimine de la nube, simplemente te da una copia offline para que puedas tenerla a la mano en una emergencia.

¿Cómo guardo archivos en la nube?

Para disfrutar de los beneficios de HUAWEI Mobile Cloud es necesario contar con un HUAWEI ID, el cual se puede crear sin costo incluso si no cuentas con ningún dispositivo de Huawei.

Todos los usuarios tienen 5GB de almacenamiento gratuito que pueden usar para almacenar cualquier tipo de archivo, y si requieres de más espacio puedes elegir entre tres planes de almacenamiento que son:

Plata: 50GB por Q6.90 a precio normal y Q3.00 en oferta

Oro: 200GB por Q19.00 a precio normal y Q6.00 en oferta

Diamante: 2048GB por Q69.90 a precio normal y a Q14.00 en oferta

Puedes subir archivos a la nube desde cualquiera de tus dispositivos de Huawei, o bien, desde la página web de HUAWEI Mobile Cloud. En el caso de la versión web, debes seleccionar la opción de “Huawei Drive” para ver todos tus archivos disponibles, así mismo, aquí puedes subir documentos, fotografías o cualquier tipo de archivo presionando sobre la opción de “Cargar” que aparece con un ícono de nube y se ubica en la parte superior izquierda de la pantalla.

En los dispositivos móviles de Huawei puedes acceder a la aplicación “Archivos”, ir a la pestaña “Explorar” y seleccionar “Mi Drive” para ver, subir o gestionar tus archivos en la nube.

Sin embargo, en smartphones y tabletas de Huawei también puedes utilizar HUAWEI Cloud Mobile para crear un respaldo en la nube de la información de tu teléfono entre la que se incluyen los contactos, historial de llamadas, calendario, mensajes, historial de navegación, ajustes predeterminados y más, de esta manera cuando cambias de equipo pasas automáticamente toda tu información de un dispositivo a otro.

De igual manera es posible crear una copia automática de las fotos y videos de tu Galería para que las tengas separadas de los archivos de Mi Drive. Para que tus fotos y videos se guarden automáticamente en la nube es necesario ir a los ajustes de tu smartphone o tableta > HUAWEI ID > Cloud > Aplicaciones que usan la nube, y habilitar “Galería”. Aquí también puedes configurar que los contactos, contraseñas Wi-Fi, historial de navegación y más datos se guarden, o no, en la nube.

Esta es una opción de los Huawei Mobile Services (HMS) que no puedes dejar pasar ya que ofrece más almacenamiento a un menor precio. Además, pronto llegarán en Guatemala nuevos smartphones Huawei en donde no solo podrás descargar todas las aplicaciones que necesites sino que podrás utilizar los servicios de la nube.