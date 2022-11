Huia triplica tempo médio de sessão para clientes com live commerce

21/11/2022

Compras simplificadas, ágeis e cada vez mais descomplicadas. A Huia, empresa do Ecossistema Haus do Grupo Stefanini, completou dois anos da plataforma Alive, desenvolvida especialmente paraa realização de live commerce. A experiência e maturidade do serviço da empresa permitiu que os clientes aumentassem em três vezes o tempo médio da sessão nos domínios das marcas e 70% na recorrência dos usuários.



Nos últimos anos, a Huia investiu no formato e hoje oferece uma plataforma em português e espanhol para o Brasil e América Latina com conteúdo e ferramentas adaptáveis para diferentes modelos de negócios. A previsão é que já na semana da Black Friday, o serviço também esteja adaptado para o inglês. Junto com os mais 30 clientes, foram realizadas mais de 100 lives para setores como moda, beleza, decoração, bebidas e até mesmo imobiliário.



Além da plataforma, a empresa desenvolve projetos de digital commerce e realiza, em parceria com as empresas irmãs W3haus e Brooke, a gestão completa de mídia, conteúdo em tempo real, ativação, performance, e-commerce e usabilidade para as marcas que buscam construir uma nova jornada de consumo, com foco em resultados de marketing e de negócios.

Se, por um lado, os clientes ganham com ofertas exclusivas e com otimização de tempo, por outro, o negócio atende um número muito maior de clientes simultaneamente, aumentando a receita e recebendo um pedido mais assertivo, reduzindo trocas, devoluções e cancelamentos e os custos das empresas. Para se ter uma ideia do impacto que o serviço tem gerado nas vendas, uma pesquisa da Ecgloblal, também do Ecossistema Haus, apontou que as pretensões dos consumidores em utilizarem as lives commmerce na Black Friday subiu de 8% para 15% entre 2021 e 2022.



“O digital commerce cria muitas oportunidades de negócios para as marcas. No live commerce, que é a grande tendência, o formato inovador de vendas ao vivo engaja os consumidores por meio do conteúdo e interatividade. Mostrando os produtos no detalhe, interagindo com os clientes em tempo real, tirando as dúvidas para incentivar as vendas e fazendo uma avaliação no pós-live para aprimorar o atendimento aos clientes e consumidores”, ressalta Rafaela Graebin, head de Digital Commerce na Huia.