Hyundai le da las gracias a la competencia

Por staff

31/07/2024

(Global) Findasense -compañía de TP Infinity-, dedicada a Brand Experience, presenta el lanzamiento de su cliente Hyundai para la nueva familia de SUV KONA, con una campaña que se distingue por su enfoque creativo, audaz y directo, resaltando las ventajas competitivas de la Hyundai KONA. La campaña 360 incluye activaciones digitales, ATL, BTL y guerrilla, y ha sido diseñada y ejecutada integralmente por Findasense.

“Para esta campaña la creatividad se ha basado en desarrollar un mensaje directo que apunta de frente a la competencia, pero no de la manera en la que se esperaría. La nueva Hyunai Kona le dice ‘Gracias’ las otras SUV del mercado, dejando en evidencia sus atributos superiores y/o mejorados vs las demás opciones del mercado, atrayendo con este posicionamiento la atención de los consumidores, comenta Christian Buelvas, Global Head of Creativity de Findasense.

La familia de SUVs compactos Hyundai KONA en sus versiones gasolina e híbrida, redefine los estándares en diseño y tecnología, presentando sus líneas futuristas y modernas en su exterior, así como un diseño interior tecnológico con dos pantallas de 12,3”, creando un espacio vanguardista, amplio y confortable. Todos esos atributos lo convierten en la SUV “Elegida” como la opción ideal para quienes buscan versatilidad, diseño, y el respaldo de una marca como Hyundai.

Según estudios recientes, las SUV son altamente apreciadas por los compradores colombianos debido a su tamaño y diseño, ideales para familias grandes y viajes. La Hyundai KONA responde a esta demanda con un enfoque en experiencias significativas y estilo de vida, yendo más allá de ser solo un medio de transporte.

“La nueva KONA es un claro reflejo del compromiso de Hyundai con la innovación y la calidad. Esta campaña nos permite destacar no solo los aspectos técnicos superiores de nuestro vehículo, sino también cómo nuestra propuesta se adapta a las necesidades y deseos del mercado colombiano”, afirma Andrea Saldívar Directora de Marketing de Hyundai Colombia.

“Estamos muy entusiasmados con esta campaña desarrollada para Hyundai que nos ha dado la libertad de llevar adelante un planteo audaz y creativo que sobresale entre las ofertas publicitarias del mercado. La nueva familia de Hyundai, KONA no sólo redefine los estándares, sino que también se conecta emocionalmente con los consumidores de una manera única”, concluye Esteban Pineda, CEO de Findasense Américas.

Ver más: Apple podría comprar startup estadounidense de vehículos eléctricos

Ver más: Francia quiere cuadruplicar las ventas de vehículos eléctricos para 2027

Ver más: Inauguran VEMO y BYD red de carga para vehículos eléctricos