IA crea anuncios optimizados para Google Ads en menos de dos minutos

Por staff

12/07/2023

Dado que se espera que los volúmenes de comercio electrónico en México alcancen un 21% más que en 2022, la competitividad sigue siendo el principal desafío que enfrentan los vendedores locales en línea. De acuerdo con una nueva investigación de Sellesta, el 75,1% de los comerciantes en línea mexicanos mencionan generar un retorno de la inversión (RoI) como su mayor desafío, mientras que el 40,8% admite que ‘verificar manualmente’ los precios y las listas de competidores como su principal fuente para conocer su competencia.

Bajo esta lente, Sellesta Ads Optimization llegó a México. Esta herramienta basada en inteligencia artificial y diseñada para generar de forma instantánea anuncios optimizados para Google Ads, incrementa el tráfico hacia el sitio web, mientras ahorra horas de trabajo a las compañías. Con un software sencillo de usar y directo al punto, no es necesario pasar horas entrenando al equipo.

La herramienta es capaz de generar anuncios optimizados para cualquier negocio en menos de dos minutos, con una prueba gratuita que no requiere ingresar una tarjeta de crédito. Aumentar el tráfico hacia tu sitio web significa mucho para tu negocio: incrementar el porcentaje de ventas.

Anuncios diseñados para Google Ads

Seguramente has probado generar anuncios usando Chat GPT. Y seguramente algunos funcionaron. Pero no todos. El problema con esta IA (inteligencia artificial), es que no está especializada en Google Ads. Sellesta Ads Optimization fue programada con algoritmos que entienden a Google Ads: sabe perfectamente qué textos logran que tus usuarios den clic en los anuncios.

Administre ACoS con autobidding

La función autobidding de Sellesta también permite a las marcas controlar y reducir sus costes publicitarios de ventas (ACoS) hasta en un 15%. Autobidding es una herramienta impulsada por IA basada en modelos ML y ChatGPT que encuentra información y se adapta a los cambios de los competidores. Este enfoque inteligente puede desbloquear un nuevo nivel de efectividad incluso para las campañas publicitarias de pago por clic (PPC) más cuidadosamente administradas en el mercado.

Doble filtro de calidad

Ningún robot es perfecto. Es por eso que, además del software que genera los textos, existe un equipo de redactores técnicos supervisando la calidad de los anuncios. Ellos son quienes afinan y ajustan el copy cuando la IA falla. Con un equipo humano de la mano de alta tecnología, no hay necesidad de poner al personal a revisar los anuncios: hay un doble filtro de calidad.

Superando barreras de lenguaje

El traductor de anuncios integrado permite a los comercios expandir su alcance y llegar a compradores internacionales. Genera anuncios al instante en español y en inglés, logrando sobresalir entre la competencia global.

Una herramienta esencial frente la economía actual

Mike Tkal, CMO de Sellesta, declaró: “Optimizar costos es esencial para superar la inflación y el aumento del costo de adquisición de clientes, que en 8 años será de más del 200%. En estas condiciones, las herramientas que permitan obtener un aumento en el tráfico orgánico, el engagement, las conversiones y las ventas, son más rentables que nunca.”

Nunca se ha lanzado en LATAM una herramienta que genere anuncios optimizados para Google de forma tan rápida. Tiene la capacidad de ahorrar miles de pesos en marketing y horas y horas de investigación y redacción.

También se estarán implementando todo un set de herramientas para el mercado mexicano en línea: eso incluye el Optimizador de Listados de Amazon y la herramienta de Recomendaciones de Producto Personalizadas. Las posibilidades son enormes: las empresas que se sumen temprano a la ola estarán sentando las bases de su éxito.

Las empresas que pospongan la incorporación de herramientas que simplifiquen procesos y recorten costos, pagarán el precio que paga cualquier negocio que no se actualiza: quedarse atrás y –muchas veces– desaparecer.

Ver más: Artificial Intelligence: Experiencia del cliente, ¿cómo impacta la IA?

Ver más: Artificial Intelligence: Empresa de IA española sube más del 100% en Bolsa en el año

Ver más: Artificial Intelligence: Cómo proteger secretos corporativos en la era de Chat GPT