IA en condiciones extremas: El nuevo motor de las industrias que no pueden parar

Por staff

26/04/2025

(Global) La IA dejó de ser una promesa futura para convertirse en un componente esencial de la transformación digital en todas las industrias. Según datos del Manual del CIO 2024, el 51% de las empresas latinoamericanas ya ha realizado inversiones en GenAI, mientras que un 46% tiene previsto hacerlo próximamente. Esta tendencia refleja una conciencia creciente sobre el valor estratégico de incorporar IA en las operaciones. En este marco, resulta fundamental que todos los ámbitos de la tecnología, incluyendo los dispositivos robustos utilizados en entornos exigentes, integren capacidades inteligentes que permitan mejorar la toma de decisiones, optimizar procesos y garantizar continuidad operativa en tiempo real.

La tecnología robusta, diseñada para resistir golpes, temperaturas extremas, humedad y polvo, se ha consolidado como una solución indispensable en sectores como la logística, la construcción, la minería o el agro. Sin embargo, hoy ya no alcanza con ofrecer resistencia física: el presente exige que estos dispositivos también estén preparados para integrar IA, gestión remota y plataformas de análisis. Esta evolución permite a las empresas responder con agilidad ante situaciones imprevistas, identificar patrones de comportamiento en campo y adaptar dinámicamente las tareas a medida que surgen nuevas variables, incluso en zonas con escasa infraestructura tecnológica.

“En muchas industrias, las operaciones no pueden detenerse ante una falla o una ineficiencia. Por eso, los dispositivos deben acompañar el ritmo real del trabajo y funcionar como verdaderas extensiones inteligentes de la fuerza operativa. Lo que buscamos es que el dispositivo esté preparado no solo para resistir, sino también para ejecutar funciones avanzadas como IA o automatización directamente en campo”, explica Jim Huang, Sales Director de Getac para MEAF y LATAM.

El crecimiento de estas soluciones también se ve impulsado por nuevos modelos de acceso a la tecnología. Muchas empresas, especialmente micro y pequeñas, adoptan esquemas de leasing o servicios administrados para acceder a equipos de alto rendimiento sin afrontar grandes inversiones iniciales. Esto democratiza el acceso a tecnología avanzada y permite escalar operaciones con menor riesgo. A la vez, la posibilidad de combinar conectividad, análisis en tiempo real e inteligencia contextual está cambiando la forma en que las organizaciones gestionan su infraestructura, abren nuevos mercados y mejoran la trazabilidad de sus procesos.

Asimismo, el servicio posventa se ha transformado en una parte crítica de la propuesta tecnológica. Los fabricantes líderes ofrecen garantías extendidas que incluyen cobertura por daños accidentales, reemplazos de componentes en campo y soporte técnico especializado. Esta evolución permite que el usuario no dependa de terceros ni de largos tiempos de espera para resolver problemas. Así, el ecosistema tecnológico no solo se vuelve más eficiente, sino que fortalece la autonomía del usuario final, brindándole soluciones rápidas y personalizadas según sus necesidades operativas diarias.

“Ya no se trata solo del hardware, sino de la solución integral que se construye alrededor de él. La continuidad operativa y el servicio son tan fundamentales como la resistencia física del equipo. La digitalización en sectores intensivos en campo, antes una aspiración, se ha convertido en una necesidad urgente para mantenerse competitivos. Integrar IA en dispositivos robustos no es una opción, sino una obligación para lograr eficiencia, trazabilidad y adaptación en tiempo real. La tecnología del presente no solo debe resistir: debe pensar, anticiparse y acompañar el futuro del trabajo”, concluyeron desde Getac.

La convergencia entre inteligencia artificial y tecnología robusta está marcando un punto de inflexión en las industrias más exigentes de América Latina. Ya no se trata solo de soportar condiciones adversas, sino de ofrecer inteligencia en tiempo real, autonomía operativa y una experiencia tecnológica integral. Getac se posiciona en este nuevo paradigma como un aliado estratégico para aquellas empresas que necesitan soluciones preparadas para los desafíos del presente y la constante evolución del futuro digital.

