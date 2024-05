IA en el sector sanitario se dispara, pero el juicio del médico será siendo prioritario

17/05/2024

El mercado de la Inteligencia Artificial continua al alza. En el sector sanitario, por ejemplo, se estima que el crecimiento del negocio de la salud digital superará el 25% anual en cinco años, con la previsión de que la cifra ascienda a los 11.500 millones de euros en 2024 y escale hasta los 36.500 para 2029.



Todo ello, impulsado por la confluencia de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) o el aprendizaje automático. Esta tendencia al alza refleja una transformación fundamental en la forma en que se brinda la atención médica y se gestionan los datos clínicos.



Desde ASHO, empresa de codificación clínica e inteligencia artificial aplicada al sector sanitario, Ruth Cuscó, directora gerente, considera que “se trata de un muy buen indicador del potencial transformador de la tecnología en el sector de la salud. No obstante, debemos tener en cuenta que se necesitarán cada vez más profesionales con experiencia en distintas herramientas de IA, machine learning y el Internet de las Cosas”.



El juicio del médico seguirá siendo prioritario



Sin embargo, a pesar de que la IA puede automatizar ciertas tareas y mejorar la eficiencia en el diagnóstico y en el tratamiento, no reemplaza la experiencia y el juicio clínico de los profesionales médicos, sino que actúa como una herramienta complementaria que puede ayudar a los médicos a tomar decisiones más informadas y precisas.



En este sentido, desde ASHO refuerzan su apoyo a la formación de profesionales de la salud y la gestión de los datos clínicos capacitados en el uso y la integración de la IA en su práctica. “Fomentar una colaboración estrecha entre la tecnología y los profesionales de la salud no solo garantiza una mejor aceptación de la tecnología en el entorno médico, sino que también promueve una atención a los pacientes más segura, personalizada y eficiente para todos”, concluye Cuscó.

