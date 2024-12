IA en RRHH: Un aliado estratégico para fidelizar y potenciar el talento

IA en la selección de talento: Eficiencia y personalización



La incorporación de la IA en los procesos de selección ha revolucionado la forma en que las empresas identifican y contratan talento. Estas soluciones avanzadas permiten analizar grandes volúmenes de datos, para evaluar no solo las competencias explícitas de los candidatos, sino también identificar habilidades relacionadas o complementarias que podrían pasar inadvertidas en evaluaciones tradicionales. Para los directivos, esto representa una oportunidad para acelerar significativamente los tiempos de contratación y mejora la alineación del talento con la cultura y las necesidades específicas de la organización.



Como destacó Adriana Chisco, Director HR Iberia & Greece de Rentokil, “el uso de la IA permite adoptar un enfoque centrado en las habilidades, implementando evaluaciones que identifican competencias clave desde el origen. Esto facilita la creación de perfiles más alineados con las necesidades de la organización y reduce significativamente el tiempo de los procesos de contratación”. Al enfocarse en el rendimiento de alto nivel, según ella, se logran atraer profesionales que no solo cumplen con los requisitos técnicos, sino que también encajan de manera óptima con la cultura organizacional. “Contar con talento que se adapte y prospere es clave para el éxito”.



“La IA juega un papel fundamental en la personalización del proceso de selección” subrayó Teresa Castaño, HR Transformation Advisor In EMEA South de SAP. “Al identificar habilidades complementarias, permite acceder a un pool de talento mucho más amplio y diverso, que a menudo no sería posible detectaría mediante métodos tradicionales”. Este enfoque está transformando el modelo de las empresas, “pasando de una estructura basada en puestos a una centrada en las habilidades, lo que abre nuevas oportunidades para alinear mejor el talento con las necesidades estratégicas de la empresa”.



Sin embargo, Orestes Wensell, Director general de Talent Solutions de Manpower, destacó que una automatización excesiva puede hacer que se pierdan detalles cruciales, lo que subraya la importancia de mantener la reflexión humana en el proceso. “Aunque la IA es una herramienta esencial que permite agilizar la evaluación y mejorar la experiencia tanto del candidato como del gestor, no debe sustituir el juicio y la supervisión de los profesionales de RRHH. Es necesario equilibrar la tecnología con un análisis personalizado que asegure una selección precisa y alineada con las necesidades organizacionales. Los datos proporcionan rapidez, pero el criterio humano sigue siendo esencial para lograr resultados óptimos”, afirmó.