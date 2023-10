IA está cambiando la forma de trabajar y el futuro del mercado laboral

27/10/2023

La Inteligencia Artificial está teniendo impacto en todos los ámbitos de nuestra vida, y la forma tradicional de trabajar no es una excepción.

Contrariamente a las predicciones más pesimistas, la IA acelerará el proceso de encontrar el trabajo perfecto para cada persona, haciendo que el proceso sea más rápido y más eficiente. Esto, a su vez, supondrá una mejora considerable en la optimización de las tareas de los reclutadores, y ellos lo saben.

Encontrar el candidato adecuado y hacer que los empleados sean más felices y productivos.

En julio pasado, en México, Indeed realizó una encuesta sobre Inteligencia Artificial a tomadores de decisiones, de los cuales el 82% consideró que las herramientas de IA serán cruciales para recopilar datos que ayuden a los reclutadores a encontrar candidatos a través del análisis de sus CV.

“Esto podría significar un aumento en la productividad de los empleados, derivado de un mejor uso de sus capacidades, lo que, a su vez, les permitirá desbloquear aún más su potencial. También podría fomentar una mayor sensación de bienestar en el lugar de trabajo”. menciona Madalina Secareanu, Senior manager de Comunicación Corporativa de Indeed para LATAM.

Esto parece ser una ventaja notable, ya que el 31% de los encuestados también consideró que la implementación de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de contratación aumentará la productividad de la empresa.

Incluso cuando sabemos que la IA funciona con datos, los datos provienen de humanos y los humanos tienen fallas. Esto conlleva la responsabilidad de los humanos sobre cómo construir y también cómo aplicar la IA. La encuesta realizada en México mostró que el 81% de los encuestados considera que la IA puede ayudar a los reclutadores a evitar sesgos inconscientes en el proceso de contratación, pero esto sólo será posible si los modelos de IA no se construyen a partir de datos con sesgos incorporados, porque si no , los modelos resultantes replican y escalan ese sesgo.

“Las decisiones sobre empleos y contratación se encuentran entre las más importantes en la vida de las personas, y queremos preservar el elemento humano en esas decisiones mientras continuamos mejorando y simplificando la experiencia de encontrar el trabajo o el candidato adecuado”. destaca Madalina.

Contratar es humano. La IA brinda oportunidades interesantes para aumentar, ayudar y apoyar a las personas para que hagan su mejor trabajo. Sin embargo, contratar es un proceso fundamentalmente humano, y los humanos siempre tendrán papeles vitales que desempeñar en la búsqueda y contratación de empleo.

¿Qué impacto tendrá la IA en el trabajo?

La Inteligencia Artificial Generativa, o GenAI, es un tipo de Inteligencia Artificial que se puede utilizar para crear varios tipos de contenido, incluidos texto, imágenes, audio, códigos y videos, todo, muchas veces, en cuestión de segundos.

Según el Informe “AI at Work”, de Indeed, la GenAI afectará los empleos y las habilidades necesarias para desempeñarlos. Dirigida por Indeed Hiring Lab, la investigación encuentra que los trabajos analizados en los EE. UU. en Indeed (más de 55 millones de trabajos publicados en los EE. UU. entre agosto de 2022 y julio de 2023), desde diversas áreas, desde la conducción hasta el desarrollo de software, tienen habilidades que se pueden desarrollar o aumentar gracias a la GenAI.

Como una referencia de medición en este estudio, se determinó la “exposición”: si la GenAI se consideraba a sí misma “buena” o “excelente” en el 80% o más de las habilidades mencionadas en las ofertas de trabajo analizadas, dicho trabajo se consideraba altamente expuesto. Si fue “buena” o “excelente” al realizar entre el 50% y menos del 80% de las habilidades, el trabajo enfrenta una exposición potencial moderada. Y se determinó que los trabajos en los que menos de la mitad de las habilidades podían desarrollarse de manera buena o excelente tenían un bajo potencial de exposición.

De acuerdo con esto, menos de una quinta parte (19,8%) de los empleos enfrentan el nivel más alto de exposición potencial a la GenAI, lo que demuestra que si bien esta tecnología puede aprender a realizar tareas dentro de un área específica, es poco probable que esta tecnología reemplace completamente muchos empleos.

Cada trabajo está potencialmente expuesto a algún tipo de cambio proveniente de la tecnología de inteligencia artificial generativa, que va desde una exposición potencial comparativamente baja en trabajos de conducción hasta una exposición potencial alta en muchos trabajos tecnológicos. Pero es poco probable que la GenAI reemplace por completo muchos puestos de trabajo. En cambio, a medida que la tecnología continúa aprendiendo ciertas habilidades asociadas con ciertos trabajos, aumentará o transformará algunos más que otros. En última instancia, es más probable que GenAI siga siendo sólo decente (en el mejor de los casos) en la realización de la mayoría de las tareas, en lugar de verdaderamente magistral, y actualmente es malo en más habilidades de las que es bueno.

La forma de trabajar de las personas cambiará inevitablemente a medida que la GenAI obtenga una adopción más amplia, y las herramientas GenAI aumenten o reemplacen ciertas tareas y obliguen a repensar algunos perfiles de trabajo tradicionales.

Las tareas más automatizables (depurar código, documentar el trabajo e identificar datos relevantes para un diagnóstico) serán reemplazadas o respaldadas por la GenAI. Pero como hemos visto, en el mejor de los casos, la GenAI es generalmente buena, pero no excelente en ciertas tareas, y en el peor, es simplemente mala.

“Como tal, es probable que el conocimiento profundo, diverso, experto y exclusivamente humano siga teniendo una gran demanda. La capacidad de adaptación en el trabajo y de aprendizaje permanente de una persona, que hoy ya es crítica, mañana será aún más importante”, concluye Madalina.

