IA: ¿Estamos frente a una burbuja financiera?

Por staff

22/03/2024

Una burbuja financiera es un fenómeno en el que los precios de un activo, como acciones, bienes raíces o criptomonedas, se inflan de manera excesiva y desproporcionada en relación con su valor intrínseco o fundamentos económicos.

Fases de una Burbuja:

1- Fase de Despegue: Los precios comienzan a subir rápidamente.

2- Fase de Auge: La euforia se apodera del mercado y los precios se disparan.

3- Fase de Colapso: Los precios caen bruscamente, a menudo debido a una corrección o evento desencadenante.

4- Fase de Depresión: Los precios se estabilizan o caen aún más.

La pregunta sobre si estamos frente a una burbuja en inteligencia artificial (IA) es intrigante y ha generado debates en la comunidad tecnológica.

Exploremos esta cuestión:

1- Explosión de Interés y Financiamiento: En los últimos años, hemos presenciado un aumento exponencial en el interés y la inversión en IA. Grandes empresas, startups y gobiernos están destinando recursos significativos a la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías de IA.

en el interés y la inversión en IA. Grandes empresas, startups y gobiernos están destinando recursos significativos a la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías de IA. El entusiasmo por la IA ha llevado a una avalancha de proyectos, desde aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural hasta sistemas de visión por computadora y vehículos autónomos. 2- Euforia y Expectativas Desmedidas: La euforia en torno a la IA ha llevado a expectativas desmedidas . A menudo se promete que la IA resolverá todos los problemas, desde la atención médica hasta la movilidad urbana.

. A menudo se promete que la IA resolverá todos los problemas, desde la atención médica hasta la movilidad urbana. Las valoraciones de las empresas de IA han alcanzado niveles astronómicos, lo que recuerda a las burbujas tecnológicas anteriores. 3- Desafíos Técnicos y Éticos: A pesar de los avances, la IA todavía enfrenta desafíos técnicos . La creación de una IA verdaderamente general y autónoma sigue siendo un objetivo esquivo.

. La creación de una IA verdaderamente general y autónoma sigue siendo un objetivo esquivo. Además, hay preocupaciones éticas sobre la privacidad, el sesgo algorítmico y el impacto en el empleo. 4- Historia de las Burbujas Tecnológicas: Recordemos la burbuja puntocom de la década de 1990, cuando las valoraciones de las empresas tecnológicas se dispararon antes de colapsar.

de la década de 1990, cuando las valoraciones de las empresas tecnológicas se dispararon antes de colapsar. Si bien la IA es diferente, no estamos exentos de la posibilidad de una burbuja. 5- Perspectiva Optimista: Algunos argumentan que la IA está en su infancia y que aún no hemos visto su verdadero potencial. La inversión actual podría ser una apuesta a largo plazo.

La IA tiene aplicaciones prometedoras en la medicina, la sostenibilidad y la resolución de problemas globales.

¿Son los acordes de la IA los mismos que se oían durante la burbuja puntocom o de la vivienda?

Bank of America ha hecho esta pregunta en su último Global Fund Manager Survey publicado el 19 de marzo y el resultado es que no, aunque no de manera abrumadora.

El 45% de los gestores de fondos dice que no hay una burbuja en la IA y el 40% dice que sí la hay. Un 15% no tiene clara la respuesta en una u otra dirección.

Savita Subramanian, estratega de este banco afirmaba en una nota a inversores unos días antes que en el S&P 500 “no hay señales de burbuja”.

Según esta estratega las condiciones previas de una burbuja en el mercado incluyen “una brecha entre el precio del activo y el valor intrínseco, la democratización de la clase de activos y la especulación desenfrenada, que frecuentemente se amplía con el apalancamiento (endeudamiento)”.

Esta estratega explica que el S&P 500 una vez eliminados los Siete Magníficos (Alphabet, Microsoft, Nvidia, Apple, Meta, Tesla y Amazon) “opera más cerca de los múltiplos a largo plazo”.

Para el equipo de esta analista que recientemente actualizó y elevó su objetivo para el S&P 500 en 2024, “el índice actual es incomparable con el de décadas anteriores”.

Un notable inversor con mirada bajista (bear) Jeremy Grantham, cofundador y estratega a largo plazo de GMO, está en el campo en el que se ve la burbuja, aunque no es la primera vez que lo hace.

“Cada revolución tecnológica como esta, desde internet hasta teléfonos, ferrocarriles o canales, ha estado acompañada de una elevada hiperinflación inicial y una burbuja en el mercado de valores a medida que los inversores se centran en las posibilidades últimas de la tecnología, tasando la mayor parte del potencial a muy largo plazo inmediatamente en los precios actuales del mercado”, explica en su blog.

Este inversor cree que hay una burbuja dentro de otra burbuja (la generada por los estímulos de 2021 para contrarrestar la COVID) que ha permitido que la primera no estalle. Admite que no tiene precedentes por más que se limite “a un puñado de acciones” pero sí cree que esta segunda burbuja de inversión, en IA, “al menos se desinflará temporalmente y probablemente facilitará un final más normal para la burbuja original, que pausamos en diciembre de 2022 para admirar las acciones de IA”.

