IA, la automatización y el análisis de datos, herramientas de la tesorería estratégica

Por staff

03/02/2024

Por: Matthew Davies, Global Head of Transaction Services EMEA and Co-head of Global Corporate Sales, Bank of America, Jay Davenport, Co-head of Global Corporate Sales, Bank of America, Kevin Heins, Head of Strategy, Advisory, and Complex Finance Solutions, Bank of America

2023 fue un año de crecimiento, resistencia, innovación y progreso a pesar de los retos que se presentaron. Vimos grandes avances con la estandarización en torno a la ISO y cierta consolidación en la industria bancaria. Debatimos el concepto de tesorería on-time y la aceleración de los procesos mediante el uso de datos, herramientas de visualización y automatización del flujo de trabajo para satisfacer las necesidades a medida que surgen. Según avanza el 2024, nos encontramos en un mundo que sigue evolucionando y llevando la tesorería al siguiente nivel. Las tesorerías se están adaptando a nuevas responsabilidades y la gestión de la afluencia de datos y la automatización inteligente se están convirtiendo en la norma.

Las tendencias de la automatización de la tesorería y la tecnología siempre prevalecerán. Esto es particularmente evidente a medida que vemos que los datos son cada vez más accesibles y fáciles de entender. La tesorería es un área con recursos limitados por lo que el aprendizaje automático y la IA presentan una gran oportunidad para desbloquear la capacidad dentro de los equipos al poder procesar y analizar enormes volúmenes de datos a velocidades mucho más elevadas de lo que hasta ahora era posible. Así, la capacidad de obtener análisis predictivos a partir de los datos financieros se vuelve esencial para la toma de decisiones, la gestión del riesgo y la identificación de áreas de oportunidad para mejorar.

Esto les proporcionará una gran cantidad de información en tiempo real que puede ayudar a automatizar algunas de las tareas rutinarias que existen dentro de los departamentos de tesorería. Los mencionados avances liberan tiempo para que los equipos se centren en un trabajo mucho más estratégico. Además, estas herramientas pueden ayudar a identificar patrones y tendencias en los datos, que permitirán a los tesoreros anticiparse y responder a los cambios de forma más eficaz.

No obstante, es fundamental que la tesorería no quede aislada dentro de las entidades. La tesorería colaborativa impulsada por IA tiene el potencial de reducir esos problemas, aumentar la visibilidad del tesorero en nuestras actividades dentro de los sistemas ERP (sistema de planificación de recursos empresariales), TMS (sistema de gestión de transporte) o datos de terceros. Hay tantos beneficios que se pueden conseguir adoptando la tecnología, que debe formar parte de un planteamiento estratégico madurado

Sin embargo, la necesidad de mejorar la forma en que las empresas operan y utilizan las tecnologías y las fintechsva a ser tan relevante como la IA y los datos. Consideramos que la adopción de tecnologías en los próximos uno a tres años por nuestra parte va a ser igual de crítica para que tengan éxito. En este sentido, es fundamental estar preparado para adoptar el cambio ya que si desde el punto de vista operativo las empresas no están preparadas para la aceleración que va a proporcionar la tecnología, se exponen a un posible fracaso.

Junto con la tecnología, hay otras tendencias que estarán en el punto de mira de la tesorería este año. Es el caso del entorno de tipos. Aunque pueda haber recortes, los tipos van a permanecer altos, lo que ha impulsado un enfoque en las métricas de capital de trabajo que va a continuar en gran medida en 2024. Hemos observado una enorme demanda de algunas de las soluciones que podemos ofrecer para ayudar con el capital circulante, ya sea consiguiendo más gasto en las tarjetas o con programas de financiación de la cadena de suministro.

Ver más: Morgan Stanley: La IA Generativa aumentaría la productividad hasta un 40%

Ver más: FMI: IA afectará al 60% de los empleos de las economías avanzadas

Ver más: ¿Qué esperar de la IA? Estas son las principales tendencias para el 2024