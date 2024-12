IA: Más del 70% de las grandes empresas se prepara para integrarla en su estrategia

Por staff

06/12/2024

Según “Artificial Intelligence and its Impacts on Leadership”, un reciente informe de Panorama y Glue Executive Search, la llegada de la IA está sin duda transformando los roles de liderazgo a nivel global. Panorama, una red internacional de más de 400 expertos, encuestó junto a Glue Executive Search, una consultora especializada en el segmento de top management, a más de 200 profesionales de cuatro regiones distintas para entender cómo la IA está impactando en el liderazgo ejecutivo. Este informe destaca cómo la IA está redefiniendo los roles dentro de las empresas, sino también cómo está cambiando profundamente los procedimientos en casi todas las industrias, desde la toma de decisiones estratégicas hasta la cultura organizacional.

La inteligencia artificial está revolucionando el panorama empresarial y ha llegado para quedarse. Según el Fondo Monetario Internacional, la IA transformará la economía global, lo que afectaría a casi el 40% de los empleos a nivel mundial: algunos de estos serán reemplazados, mientras que otros, por otro lado, se complementarán. Este inminente impacto está impulsando a las juntas directivas y a los equipos ejecutivos a repensar sus enfoques estratégicos y operativos.

IA en la mesa directiva: ¿oportunidad o riesgo?

En términos generales, las juntas directivas se encuentran en dirección hacia una mayor comprensión de la IA. Según el informe “Artificial Intelligence and its impacts on Leadership” de Panorama, si bien un 50% de los miembros de las juntas afirman tener conocimientos moderados sobre el impacto de esta tecnología en las operaciones empresariales, este porcentaje aumenta al 70% en las organizaciones más grandes. Sin embargo, el riesgo sigue siendo una preocupación importante. Las juntas directivas de sectores como tecnología y servicios profesionales destacan la ciberseguridad, la gobernanza y la regulación como los principales riesgos asociados con la implementación de IA.

“Los consejos directivos deben tener una comprensión profunda de la inteligencia artificial para evaluar de manera integral los riesgos y beneficios a nivel estratégico”, afirmó Daniel Iriarte, Director Asociado de Glue Executive Search. Además, se enfatiza la importancia de una planificación ética en torno a la IA, especialmente en sectores donde ya existen regulaciones avanzadas, como la tecnología y los servicios financieros.

Más allá de los riesgos, también existen significativas oportunidades estratégicas para las empresas que adoptan inteligencia artificial. Implementándola de manera efectiva, muchas organizaciones están viendo mejoras sustanciales en la eficiencia operativa y en la capacidad de tomar decisiones más informadas. Para los ejecutivos, es crucial adoptar un enfoque equilibrado que no solo mitigue los riesgos, sino que también maximice el valor comercial que la IA puede aportar. Un enfoque proactivo podría ser la clave para mantenerse competitivos en un entorno global que evoluciona rápidamente.

La IA y el C-Suite: construir un futuro juntos

Para los equipos ejecutivos, la IA no solo es relevante, sino crítica. En sectores como el de la tecnología, servicios profesionales, atención médica y manufactura, el impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones estratégicas ya se considera bastante significativo. Las empresas con más de 10.000 miembros en sus equipos lideran esta tendencia, lo que sugiere que cuanto más grande sea la organización, más avanzada está en la adopción de IA. Según Daniel Iriarte, “o uno se convierte en un líder en IA en su mercado, o desaparece del mercado”.

A pesar del entusiasmo, también existe cautela. Los rápidos avances en la automatización de servicios y el análisis de datos han impulsado a los equipos ejecutivos a equilibrar el valor comercial y las inversiones tecnológicas, al tiempo que gestionan el impacto en la fuerza laboral. Según un estudio de McKinsey, se espera que la inteligencia artificial acelere hasta 12 millones de transiciones ocupacionales para 2030.

El desafío para los ejecutivos radica en cómo integrar la IA de manera estratégica, sin perder de vista el impacto en los talentos del equipo y en la estructura organizativa. Es vital que los líderes no solo inviertan en tecnología, sino que también fomenten una cultura de aprendizaje y adaptación continua. Al hacerlo, no solo estarán gestionando el presente, sino que también estarán preparando a sus organizaciones para los desafíos del futuro.

Capital humano: unir la inteligencia artificial y la humana

El impacto de la IA en el capital humano es quizás uno de los temas más sensibles. Es fundamental comprender qué áreas serán más importantes a medida que se extienda el uso de la IA. Con el 33% en ambos casos, el análisis de datos y el procesamiento del lenguaje, junto con la IA generativa, se consideran las áreas de más desarrollo. A continuación, se encuentran, con el 22%, las capacidades de pensamiento creativo y, con el 16%, la evaluación crítica, ambas reforzadas por la IA, como áreas fundamentales para la inversión en formación. Por último –y con solo el 6%– los profesionales posicionan a la formación entre compañeros.

Sobre la problemática, Daniel Iriarte opinó: “Si bien la IA es una herramienta poderosa, el talento humano sigue siendo el motor de la innovación. El verdadero desafío es encontrar cómo complementar ambos para lograr un futuro de trabajo más humano”. Esta perspectiva refleja la necesidad de que las empresas no solo adopten la IA, sino que inviertan en el desarrollo de habilidades de sus profesionales para mantenerse competitivas en un entorno laboral que cambia rápidamente.

El desarrollo de habilidades ha pasado a ser una prioridad en muchas industrias, con un enfoque en la analítica de datos y el procesamiento de lenguaje natural. Sin embargo, las organizaciones más pequeñas se quedan, en este aspecto, atrás debido a limitaciones de recursos y un enfoque estratégico menos definido. Definitivamente, fortalecer las capacidades internas en IA es una tendencia emergente, especialmente en empresas que desean mantener una ventaja competitiva sin depender exclusivamente de la externalización.

“La inteligencia artificial ya no es una opción, sino una realidad inevitable que está redefiniendo cómo las organizaciones operan y compiten. Los líderes que actúen hoy para construir capacidades internas, mitigar riesgos y fomentar una cultura de innovación continua se posicionarán en la vanguardia. Las empresas que logren integrarla de manera estratégica, equilibrando tecnología y talento humano, serán las que lideren el futuro. El tiempo para actuar es ahora; quienes no abracen esta transformación corren el riesgo de quedarse atrás en un mercado en constante evolución.

