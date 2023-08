IA puede potenciar las fintech, pero cuidado con la seguridad

26/08/2023

Un chatbot es un programa informático que utiliza inteligencia artificial (IA) y procesamiento natural del lenguaje (PNL) para comprender las preguntas de los clientes y automatizar las respuestas, simulando una conversación humana. Los chatbots se utilizan en las fintech para mejorar la experiencia del cliente al proporcionar respuestas rápidas y precisas a sus preguntas y solicitudes. Los chatbots pueden facilitar que los usuarios encuentren la información que necesitan respondiendo a sus preguntas y solicitudes, a través de entrada de texto, de audio o ambas, sin necesidad de intervención humana.

La inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de transformar el sector fintech de muchas maneras. Algunas de las formas en que la IA puede potenciar a las fintech incluyen:

1- Automatización de procesos : La IA permite a las empresas fintech automatizar procesos, lo que aumenta la eficiencia y reduce los tiempos perdidos.

: La IA permite a las empresas fintech automatizar procesos, lo que aumenta la eficiencia y reduce los tiempos perdidos. 2- Personalización de servicios: La IA puede ayudar a las empresas fintech a personalizar sus servicios para satisfacer mejor las necesidades de sus clientes.

La IA puede ayudar a las empresas fintech a personalizar sus servicios para satisfacer mejor las necesidades de sus clientes. 3- Toma de decisiones informadas: La IA puede ayudar a las empresas fintech a tomar decisiones más informadas al proporcionarles información valiosa y análisis en tiempo real

La IA puede ayudar a las empresas fintech a tomar decisiones más informadas al proporcionarles información valiosa y análisis en tiempo real 4- Banca como servicio (BaaS) : La IA está impulsando la adopción de la banca como servicio (BaaS), un modelo de negocio que permite a las empresas ofrecer servicios financieros sin necesidad de ser un banco.

: La IA está impulsando la adopción de la banca como servicio (BaaS), un modelo de negocio que permite a las empresas ofrecer servicios financieros sin necesidad de ser un banco. 5- Medición de riesgos y evaluación de casos de fraude: Las organizaciones fintech utilizan la IA y el aprendizaje automático (ML) para medir los casos de riesgo y evaluar los casos de fraude. Aquí, se utilizan herramientas analíticas para recopilar pruebas y se analizan datos, en los que las herramientas de IA aprenden y trazan el comportamiento de los usuarios, buscando patrones que se pueden utilizar para identificar posibles intentos de fraude

La IA puede incremetar la posibilidad de riesgos cibernéticos

La inteligencia artificial (IA) puede ser una herramienta muy útil para mejorar la seguridad de las fintech, pero también puede presentar algunos riesgos si no se utiliza adecuadamente. Por ejemplo, si los sistemas de IA no están bien diseñados o no se utilizan correctamente, pueden ser vulnerables a ataques cibernéticos que podrían comprometer la seguridad de los datos y las transacciones financieras. Además, la IA también puede ser utilizada por los delincuentes para llevar a cabo actividades fraudulentas, como el phishing o el robo de identidad. Por lo tanto, es importante que las empresas fintech implementen medidas de seguridad adecuadas y utilicen la IA de manera responsable para minimizar estos riesgos.

Para asegurar la privacidad de los datos en las fintech, es importante tomar algunas medidas sencillas pero eficaces a la hora de elegir y utilizar fintech. Algunas recomendaciones incluyen:

1- Elegir la tecnología financiera con prudencia: Aunque las atractivas utilidades y la comodidad le llamen la atención, la seguridad de su información personal y de su cuenta debe ser su máxima prioridad a la hora de elegir una herramienta fintech.

2- Leer la política de privacidad y prácticas de seguridad: Antes de descargar una aplicación fintech o abrir una cuenta, lea la divulgación de la empresa: acuerdo de usuario, política de privacidad, términos y condiciones, etc. para averiguar qué tipo de datos recoge, cómo y durante cuánto tiempo se almacena la información, si se vende o se comparte con otros, y con qué fines.

3- Proteger los datos con cifrado robusto: Las Fintech deben proteger los datos con cifrado robusto que garantice la continuidad de negocio

