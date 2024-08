IA puede revolucionar la experiencia del cliente, pero la toque humano es irremplazable

08/08/2024

(Global) Frente a quienes piensan que el avance de la Inteligencia Artificial (IA) puede provocar una pérdida de empleo masiva, hay quienes han optado por sacarle partido y emplearla para liberarse de las tareas más burocráticas. Según un estudio de Randstad Research, el 46% de las empresas españolas ya utilizan la inteligencia artificial para alguna de sus tareas. En ese sentido, Sara Orra, cofundadora y directora de operaciones de Trioteca, señala que el uso de la IA ha ayudado a las empresas tecnológicas a reducir su carga burocrática.



“Si la IA está destinada a usurpar empleos, al menos debería liberarnos de las tareas desesperadamente burocráticas”, comenta Sara Orra, cofundadora y directora de operaciones de Trioteca



Trioteca comparte este modelo de trabajo, demostrando que, si bien la IA puede revolucionar la eficiencia y la experiencia del cliente, la intervención humana es un ingrediente que sigue siendo irremplazable. “La tecnología tiene numerosos beneficios, pero su verdadero poder radicar en su capacidad para complementar y amplificar las habilidades humanas”, señala la fundadora de la Fintech de referencia.



La integración en los modelos de trabajo de empresas como Trioteca ha servido para optimizar procesos complejos del mercado hipotecario, liberando a sus profesionales para centrarse en tareas de mayor valor añadido. “Desde la integración en 2022 de nuestra Inteligencia Artificial, Mar IA, la forma en la que afrontamos nuestras tareas diarias se ha modificado, eliminando lo trivial y dejándonos tiempo para lo realmente importante”.



La IA no solo ha redefinido la eficiencia operativa diaria, sino que también ha actuado como un catalizador para la creatividad y la innovación. Ahora, el valor de los trabajadores, afirman desde Trioteca, reside en su capacidad para “interpretar, empatizar y adaptarse de maneras que la tecnología por sí sola aún no puede alcanzar” “Nuestro papel continuará siendo el desarrollo de nuevas tecnologías y aportar creatividad, ética y una visión 360 que la IA, a día de hoy, no puede proporcionar”, explica Rebeca Rodríguez, directora de tecnología y producto de Trioteca.

