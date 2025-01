ibex Obtiene por Quinta Vez la Certificación Great Place to Work® en Nicaragua, Reconociendo una Cultura Laboral de Clase Mundial y una Experiencia Excepcional para sus Empleados

Por staff

29/01/2025

MANAGUA, Nicaragua, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ibex (NASDAQ: IBEX), un proveedor global líder en soluciones de subcontratación de procesos de negocio (BPO por sus siglas en inglés) y tecnología de interacción con clientes impulsada por IA, se enorgullece de ser reconocido por quinta vez con la Certificación™ Great Place to Work® en Nicaragua. Esta prestigiosa certificación destaca a los empleadores que crean experiencias laborales sobresalientes, basándose enteramente en las opiniones de los empleados actuales sobre su experiencia en ibex.

El último año ha sido transformador para ibex en Nicaragua, con un notable crecimiento empresarial. ibex Nicaragua ha ampliado sus operaciones a más de 2,100 puestos y se prepara para superar los 2,200 empleados. Este crecimiento se complementa con una diversificación estratégica en sectores clave, incluyendo la expansión continua en el sector tecnológico y nuevos clientes en los sectores de servicios públicos, videojuegos y gestión de residuos.

“Estamos orgullosos de recibir la Certificación™ Great Place to Work® por quinta vez y de continuar ampliando nuestro increíble equipo en Nicaragua”, afirmó David Afdahl, Chief Operations Officer en ibex. “La cultura inclusiva y comprometida de ibex es un claro diferenciador entre los BPOs en Nicaragua y a nivel mundial. Respetamos y valoramos la diversidad de cultura, experiencias y perspectivas, lo que es fundamental para desbloquear el extraordinario potencial de nuestro equipo y ofrecer el mejor servicio al cliente. Combinando el mejor talento, capacitación y tecnología, estamos redefiniendo la experiencia del cliente”.

El éxito de ibex en Nicaragua radica en su enfoque integral hacia el desarrollo de los empleados y la cultura laboral. La empresa ofrece instalaciones modernas con centros de aprendizaje dedicados y espacios abiertos de colaboración. Además, ibex es reconocida en la región por su ambiente laboral positivo y de apoyo, así como por su compensación competitiva y las oportunidades de crecimiento profesional a través de programas de capacitación y desarrollo.

“Este reconocimiento es una poderosa afirmación de la pasión y la dedicación inquebrantable de nuestro increíble equipo hacia la excelencia”, comentó Henry Bermúdez, Vice Presidente Senior de Operaciones – Nicaragua en ibex. “En ibex, creemos que una mejor experiencia para los empleados conduce a una mejor experiencia para los clientes, y estamos completamente enfocados en crear oportunidades de carrera significativas que empoderen a las personas para sobresalir. Esta certificación es una celebración de su arduo trabajo y una promesa de logros aún mayores en el futuro”.

Con operaciones exitosas en Nicaragua, Honduras y Jamaica, ibex continúa consolidándose como líder global en subcontratación de procesos de negocio en la región. La compañía se mantiene comprometida en invertir en su gente, impulsar la innovación y crear oportunidades significativas de crecimiento profesional.

Acerca de Great Place To Work®

Como la autoridad global en cultura laboral, Great Place To Work aporta 30 años de investigación innovadora y datos para ayudar a que cada lugar de trabajo se convierta en un excelente lugar para todos. Su plataforma propietaria y el modelo For All™ ayudan a las empresas a evaluar la experiencia de cada empleado, reconociendo a los lugares de trabajo ejemplares con la Certificación Great Place To Work o su inclusión en las codiciadas listas de Mejores Lugares para Trabajar™. Más información en greatplacetowork.com y en sus perfiles de LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram.

Acerca de ibex

ibex ofrece soluciones innovadoras de subcontratación de procesos de negocio (BPO), marketing digital inteligente, tecnología de adquisición en línea y soluciones integrales de interacción con clientes para ayudar a las empresas a adquirir, comprometer y retener clientes valiosos. Actualmente, ibex opera un modelo global de centros de experiencia del cliente con 31 instalaciones alrededor del mundo, mientras despliega tecnología de última generación para brindar experiencias superiores a muchas de las principales empresas de los sectores minorista, comercio electrónico, salud, tecnología financiera, servicios públicos y logística.

ibex aprovecha su diverso equipo global de aproximadamente 31,000 empleados junto con tecnología líder en la industria, incluyendo la suite de soluciones ibex Wave iX impulsada por IA, para gestionar cerca de 175 millones de interacciones críticas con clientes, generando más de $2.2 mil millones en ingresos de por vida al año y ofreciendo una experiencia al cliente verdaderamente diferenciada. Para más información, visite nuestro sitio web en ibex.co y conéctese con nosotros en LinkedIn.

