IBM se compromete con el “llamamiento de Roma para la ética de la IA”

12/07/2024

(Japón) Durante el evento AI Ethics for Peace: World Religions commit to the Rome Call, IBM reafirmó su liderazgo y compromiso con el Llamamiento de Roma para la Ética de la IA.

Organizado por la Fundación RenAIssance del Vaticano, en colaboración con la Pontificia Academia de la Vida, Religiones por la Paz de Japón, el Foro de Abu Dhabi para la Paz de los Emiratos Árabes Unidos y la Comisión de Relaciones Interreligiosas del Gran Rabinato de Israel, esta última reunión para el Llamamiento de Roma acoge con beneplácito la señalización conjunta de los líderes religiosos orientales y busca dar forma al progreso técnico para apoyar el progreso de la humanidad e inspirar la colaboración pacífica y la unidad global para el desarrollo de la ética, el principio central del documento.

Este evento interreligioso sigue a una serie de hitos del Llamamiento de Roma en los que IBM ha desempeñado un papel importante, desde ser uno de los primeros signatarios del Llamamiento en febrero de 2020, hasta liderar la Cumbre Mundial de Ética Universitaria en Roma, organizada por la Universidad de Notre Dame y que incluye a40 instituciones educativas en 2022. hasta la firma del Llamamiento en 2023 por parte de tres religiones abrahámicas: el cristianismo, el judaísmo y el islam.

“La IA es una tecnología con implicaciones para todos los países, industrias y sistemas de valores, y sus beneficios afectarán a toda la humanidad. Es con gran o rgullo que IBM renueva una vez más su compromiso con el Llamado de Roma para la Ética de la IA, al que se unen ahora nuevos líderes religiosos globales de ideas afines”, dijo Darío Gil, vicepresidente senior y director de investigación de IBM.

“Cumplir con nuestros compromisos es de suma importancia y, a través de esfuerzos como el Llamamiento de Roma y la Alianza de IA, estamos reuniendo a desarrolladores, investigadores, líderes de la industria y defensores para promover de manera transparente la IA responsable basada en la innovación abierta”. Como defensor de la industria desde hace mucho tiempo para el desarrollo de la IA ética, IBM ha trabajado con organizaciones de todo el mundo para garantizar que las tecnologías poderosas, como la IA, se creen de manera responsable y ética desde cero.

En 2018, IBM presentó sus Principios de Confianza y Transparencia y fue una de las primeras empresas en crear un Consejo de Ética de la IA como instrumento de gobernanza interna en torno a la ética de la IA, que incluye procesos, herramientas, directrices, educación y evaluación de riesgos para supervisar las prácticas de desarrollo y uso de la IA de la empresa. así como asociarse con muchas partes interesadas en la IA para promover concretamente la ética de la IA en un entorno colaborativo e inclusivo.

El enfoque ético de IA de IBM está presente en toda la empresa, incluso en sus productos y plataformas, como watsonx, y en todos los activos de IA y gobierno de datos y soluciones de gestión de riesgos de IBM, lo que refleja la madurez del viaje de la empresa y una visión clara para la empresa y sus clientes. Este enfoque también se utiliza para desarrollar Granite, la familia de grandes modelos de lenguaje de IBM. Estas soluciones y modelos reflejan la madurez del viaje y la visión de IBM para sus clientes.

Además, en diciembre de 2023, IBM cofundó AI Alliance, que ahora está formada por más de 100 empresas, startups, instituciones educativas, agencias gubernamentales y laboratorios de investigación de todo el mundo. La Alianza se centra en acelerar la innovación de código abierto para mejorar la confianza en la IA y maximizar de manera responsable sus beneficios para las personas y la sociedad de una manera inclusiva.

La Alianza tiene como objetivo construir un enfoque diferenciado para desarrollar nuevas técnicas de ajuste de IA culturales y sociales y crear un enfoque más accesible y democratizado para el desarrollo de la IA, con las habilidades y la educación para impulsar la industria y buscará establecer algo más que pautas de uso, sino vías concretas para construir sistemas de IA que avancen y mejoren nuestra vida cotidiana.

El objetivo es convertir a los usuarios en cocreadores de IA, para que cada persona pueda mantener la agencia y el control total del uso de la IA. Esto está en línea con los principios del Llamamiento de Roma para la Ética de la IA, que se centran en la inclusión, los derechos y la responsabilidad.

