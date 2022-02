IBM y SAP se unen para ofrecer migración a la nube híbrida

Por staff

12/02/2022

IBM anunció hoy que se unirá a SAP para ofrecer tecnología y experiencia en consultoría para que sea más fácil para los clientes adoptar un enfoque de nube híbrida y trasladar cargas de trabajo de misión crítica desde soluciones SAP a la nube para industrias reguladas y no reguladas.

A medida que los clientes buscan adoptar estrategias de nube híbrida, mover las cargas de trabajo y aplicaciones que son la columna vertebral de sus operaciones comerciales requiere un entorno de nube altamente seguro y confiable. Con el lanzamiento de premium supplier option with IBM for RISE with SAP, los clientes obtendrán las herramientas para acelerar la migración de sus cargas de trabajo de software SAP local a IBM Cloud, respaldadas por capacidades de seguridad líderes en la industria.

Ver más: Telefónica, reconocida por su acción contra el cambio climático

IBM también presenta un nuevo programa, BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP, un portafolio de soluciones y servicios de consultoría que ayudan a acelerar y amplificar el camino hacia SAP S/4HANA Cloud. Basados en una plataforma flexible y escalable, las soluciones y los servicios utilizan flujos de trabajo inteligentes para optimizar las operaciones. Proporcionan un modelo de participación que ayuda a planificar, ejecutar y apoyar una transformación empresarial integral. A los clientes también se les ofrece la flexibilidad y la opción de migrar cargas de trabajo de SAP a la nube pública, con el soporte de una vasta experiencia en la industria.

El anuncio de hoy acerca de que IBM se convierte en proveedor premium, lo posiciona como el primer proveedor de nube en ofrecer infraestructura, transformación empresarial y servicios de gestión de aplicaciones como parte de RISE with SAP. La designación de IBM como proveedor premium es una continuación del histórico esfuerzo de SAP para brindar variedad y opciones a los clientes, y para apoyar a los clientes de IBM que prefieren ejecutar RISE with SAP en IBM Cloud.

Además, la migración a SAP S/4HANA en IBM Cloud desde los centros de datos locales podría ofrecer los siguientes beneficios, de acuerdo con un estudio de IDC, patrocinado por IBM:

Retorno de la inversión: la migración a SAP S/4HANA en IBM Cloud generó un aumento de ingresos de hasta el 90% en empresas que realizaron la transición, de acuerdo con los usuarios encuestados.

en empresas que realizaron la transición, de acuerdo con los usuarios encuestados. Costos reducidos: más del 80% de las empresas en el estudio indicó que experimentaron una reducción de los costos operativos.

en el estudio indicó que experimentaron una reducción de los costos operativos. Mayor productividad: 9 de 10 empresas encuestadas afirmaron que su productividad mejoró luego de migrar a SAP S/4HANA en IBM Cloud.

“Nos complace avanzar en nuestra asociación histórica mediante RISE with SAP”, dijo John Granger, Senior Vice President, IBM Consulting. “Nuestro compromiso compartido es encontrar a nuestros clientes, especialmente aquellos en industrias altamente reguladas, donde se encuentren en su viaje digital, brindándoles opciones para migrar o modernizar sus cargas de trabajo de misión crítica con un enfoque de nube híbrida”.

Ver más: Globant busca profesionales en Argentina

“BREAKTHROUGH with IBM es un excelente complemento de RISE with SAP, ya que sienta las bases para que nuestros clientes se embarquen o avancen en sus caminos de transformación empresarial. Además, reafirma el valor que los clientes reconocen de RISE with SAP y el impacto y las oportunidades de innovación que brinda RISE with SAP para las organizaciones que se trasladan a la nube. Tengo plena confianza de que el conocimiento y la experiencia combinados que ofrecen SAP e IBM acelerará la adopción de la nube y el crecimiento empresarial para los clientes en todo el mundo”, dijo Brian Duffy, President of Cloud, SAP.

IBM y SAP han trabajado con cientos de clientes a nivel mundial en miles de proyectos individuales para modernizar sus sistemas y procesos empresariales basados en un enfoque de nube híbrida abierta. Algunos ejemplos recientes incluyen Coca-Cola European Partners, Parle Products, Harmont & Blaine, Puravankara Ltd y Virgin Megastore KSA.

Con énfasis en su compromiso con SAP S/4HANA, tanto como cliente de SAP como socio de negocios por 50 años, IBM también realizó una inversión significativa en RISE with SAP para ayudar a transformar su propia infraestructura. IBM es un nuevo proveedor premium para RISE with SAP y está utilizando IBM Hybrid Cloud, incluida la Infraestructura como Servicio habilitada por IBM Power, para mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la seguridad de las implementaciones de ediciones privadas de SAP S/4HANA® Cloud.