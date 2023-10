IBM y TIVIT se alían para reforzar la ciberseguridad con soluciones digitales

25/10/2023

TIVIT, la multinacional brasilera que acelera negocios por medio de la tecnología, anunció una colaboración con IBM, aumentando su portafolio de soluciones de seguridad digital en sus servicios de operaciones de ciberseguridad (SOC). El proyecto consiste en utilizar IBM Security QRadar SIEM (Seguridad de la Información y Gestión de Eventos) para la detección de amenazas en tiempo real y estará disponible para todos los clientes de TIVIT en América Latina.

Las amenazas de ciberseguridad son cada día más avanzadas y persistentes. Esto exige un gran esfuerzo de los analistas de seguridad para evaluar y responder a numerosas amenazas diarias. Un nuevo estudio global del IBM Institute for Business Value, “CEO decision making in the age of AI, Act with intention”, muestra que la mitad de los CEOs en América Latina (46%) identifican la ciberseguridad como su máxima prioridad de negocio y para el 32% de ellos, también es su mayor desafío en los próximos tres años.

América Latina se ha ido convirtiendo en una región cada vez más importante para los ciberdelincuentes. El informe anual X-Force Threat Intelligence Index señaló que, aunque América Latina representa el 12% de los ataques observados por el equipo de respuesta a incidentes de X-Force, la región es la cuarta más atacada en el mundo, siendo Brasil, Colombia, México, Perú y Chile los países más atacados.

IBM Security QRadar SIEM usa IA para detectar las variaciones en el comportamiento de los usuarios y en el tráfico de la red, reduciendo el tiempo necesario para la detección y respuesta a ciberataques. Además, la tecnología posibilita un monitoreo individual y seguro para las empresas que están en la plataforma. Con IBM Security QRadar SIEM, TIVIT proporcionará a sus clientes un servicio más inteligente, ágil y eficiente, reduciendo el riesgo a fallas, pérdida de datos e interrupción de los servicios tecnológicos causados por ciberataques.

“A medida que las amenazas a la ciberseguridad se vuelven más avanzadas y persistentes, los analistas de seguridad están haciendo un esfuerzo increíble para examinar innumerables incidentes”, dice Juan Carlos Zevallos, Líder de Seguridad de IBM en América Latina. “IBM QRadar SIEM ayuda a reducir +90% del tiempo que los analistas invierten en investigar incidentes, lo que hace que la detección de amenazas sea más inteligente y la remediación de incidentes más rápida, aportando un valor importante a los servicios de TIVIT en toda la región”.

“La interrupción del trabajo debido a un ciberataque o fallas técnicas puede ser costosa en términos de pérdida de producción y pueden causar daños a los activos de las compañías. La nueva oferta de TIVIT reduce el tiempo de respuesta a incidentes, además de ser más asertiva. IBM Security QRadar SIEM usa automatización e inteligencia artificial para ayudar a identificar anomalías de seguridad, vulnerabilidades y amenazas potenciales”, dice Thiago Tanaka, Director de Ciberseguridad de TIVIT.

Este proyecto fue desarrollado conjuntamente por los expertos en ciberseguridad de TIVIT e IBM Security durante los últimos 12 meses y ahora está disponible para todos los países de Latinoamérica. Las dos compañías planean una colaboración continua en el campo de la seguridad con el fin de ofrecer nuevas soluciones y ofertas que satisfagan los retos de sus clientes.

