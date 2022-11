Identificación en estadios, tecnología de validación de identidad

Por staff

24/11/2022

La próxima Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 es uno de los eventos deportivos más esperados de los recientes años, debido a que logrará reunir a millones de aficionados procedentes de todo el mundo, en torno a uno de los deportes más populares del planeta.

En este sentido, los procesos de validación de identidad desempeñan una función imprescindible para garantizar la seguridad de más de 1.2 millones de turistas que estarán en alguno de los 64 partidos de la justa mundialista.

“Todos los reflectores del mundo estarán en Qatar; el principal reto consiste en que los espectadores puedan vivir una gran experiencia de forma segura y para ello, los procesos tecnológicos y la validación de identidad contribuirán a generar una relación de confianza entre organizadores y turistas”, afirma Ricardo Robledo, director general y fundador de Tu Identidad.

Como parte de los procesos de seguridad para este evento, el gobierno qatarí implementó el uso de la tarjeta digital Hayya, a través de la cual el usuario podrá ingresar al país de Medio Oriente tras la compra de un boleto para presenciar un partido del mundial y la confirmación de una reservación en hotel.

Esta autenticación le permitirá a los aficionados hacer uso de forma gratuita del transporte público como autobuses, tren o metro, así como una planificación inteligente de los viajes a través de una app.

“Son procesos de validación muy comunes que inician desde el momento en que un aficionado adquiere una entrada para asistir a un partido de fútbol. Desde ese instante la autoridad cuenta con datos demográficos y básicos del usuario, así como el dispositivo desde donde se hace un registro e información que posteriormente servirá para confirmar su identidad durante su estancia en Medio Oriente”, indica el fundador de Tu Identidad.

Registros biométricos, clave para la seguridad del mundial

De acuerdo con las autoridades de Qatar, durante el mundial se espera un arribo de entre 40 mil y 70 mil mexicanos, quienes viajarán tras un procesos de validación de identidad que les permitirá transitar por las ciudades de Doha y Lusail, donde la selección mexicana jugará la fase de grupos en busca de un boleto a la siguiente ronda.

“En este contexto la autenticación de una persona a través de su biometría facial es una herramienta muy segura e infranqueable que seguramente veremos en Qatar. Actualmente, ya se ocupa para acceder a países como Estados Unidos y China con importantes avances tecnológicos. Es un proceso recomendable para gestionar un evento y administrarlo correctamente”, explica Robledo.

De acuerdo con Tu Identidad no se descarta la posibilidad de que, además de la validación de identidad en los estadios, durante el mundial se utilice este tipo de tecnología para mejorar los servicios turísticos.

“En algunos casos ya existen hoteles donde sólo te das de alta, registras tus datos y cuando llegas a las instalaciones del inmueble precisamente a través de un sistema de identificación biométrico puedes pasar automáticamente a tu habitación sin hacer trámites. Es una ventaja competitiva para muchas empresas donde es más atractivo este tipo de servicios al cliente contra el clásico registro en mostrador”, precisa el especialista.

También agrega que este tipo de tecnología está llegando para quedarse y cada vez más industrias lo están incorporando a sus procesos ya sea para validar la identidad de clientes o de empresas con las cuales harán alianzas comerciales.

“La incorporación de los procesos de validación de identidad -ya sea Know Your Customer (KYC) o Know Your Business (KYB)- es algo que no sólo veremos en el Mundial; sino en gran parte de nuestra vida cotidiana. Ya es una realidad para muchas empresas y muchas otras lo están incorporando debido a que es uno de los mecanismos más seguros y accesibles para hacer negocios. Incluso es posible desde los teléfonos móviles, por lo que es algo de lo más ordinario que usamos para protegernos”, concluye Robledo.