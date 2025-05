IGNITE Copilot, la inteligencia artificial para profesores de habla hispana, llega a Latam

05/05/2025

Los maestros enfrentan cargas de trabajo crecientes, dedicando gran parte de su tiempo a tareas de planificación didáctica que podrían automatizarse. Tecnologías como la inteligencia artificial pueden reducir un 60% el tiempo destinado a estas tareas, permitiendo a los docentes enfocarse más en la enseñanza personalizada y el apoyo emocional a los estudiantes.

Es el caso de herramientas como IGNITE Copilot, una solución web que permite a los docentes de habla hispana reducir considerablemente el tiempo dedicado a la planificación educativa. Las 16 horas semanales que como promedio los profesores dedican a generar experiencias didácticas acorde currículum, se pueden reducir a 5 para una supervisión, según datos de la consultora McKinsey (informe Superagency in the Workplace – Empowering people to unlock AI’s full potential).

IGNITE Copilot ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinario de educadores e ingenieros. Esta herramienta de IA generativa supera el enfoque limitado de los recursos tradicionales como libros de texto, Google, Wikipedia o incluso el generalista ChatGPT, capacitando a los profesores de primaria y secundaria en el uso efectivo de la IA en la planificación didáctica, en formato conforme a la normativa educativa vigente de cada país y los estándares internacionales (UNESCO y OCDE).

La IA permite a los docentes un ahorro de entre 10 y 12 horas semanales

Los docentes dedican unas 15 horas semanales en la creación de materiales didácticos, en la búsqueda de recursos existentes, en la creación de materiales propios o en la personalización del contenido educativo. Con herramientas de IA como IGNITE Copilot, en lugar de 15 horas solo se necesitarían 3-4 horas para una supervisión y adaptación de formatos.

“Ha llegado el momento de planificar la educación con Inteligencia Artificial. Estamos ante una herramienta de productividad que libera tiempo a los profesores de habla española al generar contenido educativo estructurado y de calidad, adaptado a las necesidades individuales de los alumnos” explica el fundador de la compañía, Ignacio Aso. “Permite integrar la base de conocimiento, y consolidar el proyecto educativo del centro educativo en un solo espacio de planificación didáctica“, añade Aso.

IGNITE Copilot es un software as a service, disponible para docentes (modalidad PLUS) y centros educativos (modalidad ENTERPRISE) y disponible acorde currículum en todos los países de Latinoamérica. Durante los próximos meses, la plataforma estará operativa en lengua portuguesa para dar cobertura a los profesores y maestros brasileños.

