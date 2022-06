Inclusión digital para un mundo interconectado

28/06/2022

Por Juan Martin, Gerente General de Lenovo Argentina y Centroamérica

El mundo se encuentra inmerso en constantes cambios y transformaciones que llevan a una sociedad cada vez más globalizada. Desde hace ya algunos años, podemos observar la importancia que tiene la tecnología en los seres humanos, percibida como una herramienta para resignificar las formas de interacción y comunicación, permitiéndonos acortar distancias y lograr inclusión en todos los niveles.

El ser inclusivos ya no es una tendencia, es una realidad que debemos comenzar a trabajar con firmeza y que nos interpela especialmente como compañía de tecnología. En la actualidad, hay un 40% de la humanidad sin acceso al mundo digital. La inclusión aquí es clave para que determinados sectores de la sociedad no se queden fuera de un mundo que ofrece infinitas posibilidades. Desde Lenovo sabemos el espacio que ocupamos, no solo en el mercado, sino especialmente en cada uno de los hogares y la vida de la comunidad.

En consecuencia, desde nuestra compañía desarrollamos un amplio portafolio de productos y servicios para la necesidad de cada usuario, desde accesorios tecnológicos, tablets y notebooks, hasta un modelo flexible de Device as a Service (dispositivo como servicio), todo esto nos convierte en una entidad con propósito y afianzada a la inclusión tecnológica. Asimismo, nos comprometemos con la comunidad desarrollando acciones tanto a nivel local como internacional, que impulsen cada día más la integración de los distintos sectores de la sociedad.

En Lenovo realizamos trabajos en conjunto con distintas organizaciones sin fines de lucro y entidades educativas, brindando y garantizando el acceso a becas universitarias en el sector tecnológico, aportando notebooks a poblaciones vulnerables y coordinando día a día planes para fomentar la inclusión digital. Uno de nuestros más recientes trabajos con la comunidad fue el acompañamiento a la Escuela Técnica N35 en el Proyecto ECO. En este mismo, se llevó a cabo un desafío que consistió en la construcción de un auto eléctrico por parte de estudiantes de distintas escuelas técnicas de Argentina, siendo una manera de fomentar el desarrollo en el sector IT con una proyección hacia un futuro más sostenible.

Inclusión es reducir la brecha digital, es evolucionar hacia un futuro responsable. Para ello, es imperativo realizar acciones con la comunidad, contar con productos y servicios que se adapten a las necesidades de cada usuario: que acorten distancias, que faciliten las tareas, y que ofrezcan soluciones positivas y confiables frente a dichas necesidades. De esta forma nace Smarter Technology For All, nuestra meta como empresa pionera en innovaciones tecnológicas, mediante la cual buscamos borrar distancias a través de la conectividad y la diversidad, de manera sustentable y consciente.