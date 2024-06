Increíble! Las Ray-Ban de Meta pueden publicar fotos Instagram y mucho más

Por staff

07/06/2024

Las nuevas gafas inteligentes Ray-Ban de Meta ahora pueden publicar fotos directamente en Instagram. Esta actualización permite a los usuarios compartir imágenes como historias de Instagram sin tener que sacar su teléfono. Solo necesitan decir “Hey Meta, comparte mi última foto en Instagram” si ya han tomado la foto que quieren. Pero también pueden decir “Hey Meta, publica una foto en Instagram” si quieren ser más espontáneos y tomar una foto para subirla como una historia en el momento.

Además, ahora puedes hacer que tus gafas reproduzcan rápidamente tus canciones en Amazon Music. Solo tienes que decir “Hey Meta, reproduce Amazon Music” para empezar a escuchar a través del sistema de audio de apertura de las gafas inteligentes. Y sí, podrás controlar el audio con los controles táctiles del dispositivo o con tu voz.

Si tienes una cuenta de Calm y necesitas descomprimirte, puedes escuchar ejercicios de meditación guiada o de atención plena en tus gafas inteligentes. Para hacerlo, solo tienes que decir “Hey Meta, reproduce el Daily Calm”.

Es importante mencionar que todas estas características se están implementando gradualmente, por lo que eventualmente tendrás acceso a ellas si aún no las tienes. Meta asegura que las fotos y videos capturados con tus lentes inteligentes no se subirán a tus cuentas en redes sociales, no se enviarán por mensaje de texto ni se agregarán al álbum de fotos de tu teléfono sin tu consentimiento

