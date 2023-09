Índice transfronterizo Redwood: Transportadoras y LSPs experimentan dificultades de crecimiento nearshoring

12/09/2023

– Las tarifas de transporte en camiones mexicanos casi duplican las tarifas estadounidenses, lo que crea un potencial de futura interrupción de la cadena de suministro –

CHICAGO, Sept. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A medida que los esfuerzos nearshoring (localización cercana) continúan intensificándose al sur de la frontera de Estados Unidos en México, la demanda de capacidad de transporte en camiones asequible continúa en aumento. Sin embargo, según los datos del más reciente Informe de indicadores de costos de transporte de México del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en la organización, las tarifas para los embarques que cruzan la frontera entre Texas y México tienten un promedio de $ 3.08 por milla. Mientras tanto, Informe de línea de tendencia de DAT.com desde el 20 de junio muestra un promedio nacional de 2,09 dólares por milla, una disparidad del 68% entre embarques nacionales y transfronterizo, creando posibles interrupciones futuras mientras que los fabricantes se acercan a sus mercados finales.

Redwood México, la rama de embarques transfronterizos del líder de logística de cuarta parte Redwood Logistics, identificó cuatro causas principales del creciente diferencial en las tarifas de transporte en camiones nacional y transfronterizo. El aumento de los costos del diésel, la escasez de conductores mexicanos, el robo de la carga y la depreciación de la conversión dólar/peso contribuyen al aumento de los gastos de embarques por milla y tasas de interés.

“Si los proveedores de servicios logísticos (LSPs) y transportadoras se quejan de las altas tasas de interés en Estados Unidos, aproximadamente el 6%, es el doble que en México”, dijo Jordan Dewart, presidente de Redwood México. “Como resultado, las transportadoras mexicanas no se apresuran a ampliar sus flotas que ya están hasta el límite de capacidad. Esto no ha creado un problema irrecuperable al momento, sin embargo, si no se hacen inversiones adecuadas ahora, puede haber una interrupción similar en las carreteras en comparación con lo que se experimentó en los puertos en 2020 hasta 2022”.

Las investigaciones de clientes y fuentes de Redwood México indican una escasez de conductores mexicanos de cerca de 60,000. Mientras las cuestiones de seguridad continúan surgiendo en el comercio transfronterizo, muchos conductores se resisten hasta que prevalezcan condiciones más seguras, lo que aumenta la escasez. El robo de carga aumentó un 11% con respecto al primer semestre de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior. Esta falta de seguridad está creando problemas en la tarifa, así como en el lado de contratación de conductores. Un ejemplo es José Cárdenas, vicepresidente de Transportes Innovativos, quien informó que el 20-25% de su flota está resistiendo debido a cuestiones de seguridad.

Las transportadoras y conductores que continúan trabajando mientras México amplía los esfuerzos de seguridad enfrentan otro problema en forma de costos de diésel. En Monterrey, los precios del diésel tienen un promedio de 23.2 pesos/litro (aproximadamente $ 5.15/galón en USD) y en Nuevo Laredo el diésel tendrá un costo de 22 pesos/litro (aproximadamente $ 4.89/galón en USD). En un viaje de Monterrey a Laredo, Texas, representa casi 140 millas, los transportadores que cubren este carril están pagando $ 721 solo en costos de diésel, lo que aumenta las tarifas por milla y las tasas de interés que experimentan los transportadores y LSPs.

“La tasa de conversión de USD a peso está afectando las tarifas de embarques mexicanas”, agregó Dewart. “A medida que el comercio transfronterizo continúa aumentando, la disparidad entre el dólar y el peso debería disminuir. Las tarifas de embarques actuales y las tasas de interés que experimentan los LSPs y las transportadoras son exorbitantes. La expectativa es que continúe mientras los fabricantes experimentan problemas de crecimiento en sus movimientos de nearshoring. Las transportadoras que piden que sus tarifas se reduzcan este verano están siendo exhortados por los transportadores mexicanos a aumentar sus tarifas y bloquearlas durante los próximos tres años para evitar que las tarifas del mercado se disparen”.

Si bien estos primeros informes indican una serie de posibles obstáculos, el optimismo en nearshoring se mantiene fuerte. Al igual que con cualquier movimiento de esta magnitud, los transportadores y fabricantes esperaban un aumento de las tasas de interés a corto plazo para obtener una mayor rentabilidad a largo plazo. Como una importante solución transfronteriza, Redwood México está posicionada de manera única para continuar ayudando a aquellas empresas que están trasladando sus operaciones al sur de la frontera.

“Actualmente ofrecemos soluciones de capacidad transfronteriza, almacenamiento y distribución, despacho de aduanas de Estados Unidos, despacho de aduanas de México, tecnología líder en la industria y soluciones TMS, y activos físicos de Redwood que ayudan en el movimiento de carga”, concluyó Dewart. “Al combinar las operaciones actuales con nuestra reciente expansión en Monterrey, Redwood se está expandiendo para satisfacer la creciente necesidad de opciones de transporte nearshore y ampliar nuestra capacidad de conectar las diversas plataformas que utilizan los socios transfronterizos de nuestros clientes”.

Para más información acerca de Redwood Mexico visite, https://www.redwoodlogistics.com/service/move/redwoodmexico/

Acerca de Redwood

Redwood Logistics, una empresa líder en plataforma logística y 4PL (logística de cuarta parte) moderna, con sede en Chicago, ofrece soluciones de movilización y gestión de fletes desde hace más de 21 años. La cartera diversificada de la empresa incluye corretaje de flete digital y gestión de flete flexible, todo envuelto en un modelo revolucionario de entrega de logística y tecnología: Plataforma de Logística como un Servicio (LPaaS). LPaaS utiliza una plataforma abierta para logística digital que capacita a los transportadores a mezclar y combinar a la perfección socios, tecnologías y soluciones en su propia impresión digital única de la cadena de suministro. Redwood conecta una amplia gama de clientes con el poder de la gestión de la cadena de suministro, la tecnología y las mentes más brillantes del sector. Para más información visite, www.redwoodlogistics.com.

