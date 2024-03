Infraestructura tecnológica: El motor invisible de la competitividad bancaria

Conforme la industria de servicios bancarios y financieros se vuelve cada vez más, si no totalmente, habilitada por la tecnología, resulta crucial que los líderes comprendan plenamente y valoren el papel fundamental que desempeña la infraestructura tecnológica en las operaciones diarias, estando preparados para realizar las inversiones necesarias que garanticen la sostenibilidad de la competitividad. La llegada de la computación en la nube es un elemento clave en la Jungla Digital, permitiendo que la industria dé saltos significativos en la accesibilidad y en la rentabilidad de los servicios financieros. Junto con la explosión en el acceso a teléfonos inteligentes, más personas que nunca pueden acceder a estos servicios, gracias a esta evolución tecnológica.

A pesar de que el 88% de los ejecutivos de servicios financieros reconocen la importancia crítica de la tecnología adecuada para la Transformación Digital, según un relevamiento de Harvard Business Review y Red Hat, solo el 32% cree que sus instituciones han sido efectivas en sus esfuerzos de modernización de IT. Esta brecha destaca una oportunidad significativa para el crecimiento y la mejora en el sector. La urgencia de construir una infraestructura digital se subraya aún más con los que surgen de un informe de 10x Banking, que revela que el 64% de los bancos admiten que su lenta Transformación Digital ha provocado oportunidades perdidas en la adquisición de nuevos clientes.



En América Latina, estos desarrollos son particularmente significativos. El dinámico panorama financiero de la región, marcado por una base de clientes diversa y desafíos de mercado únicos, se beneficiará enormemente de la escalabilidad, agilidad e innovación ofrecidas por la computación en la nube. Esta tecnología no solo está modernizando la industria; está democratizando el acceso financiero, inaugurando una nueva era de crecimiento inclusivo y de oportunidades. Es hora de que los líderes de nuestra industria se comprometan con la tarea.



Para conocer más a fondo la visión desde dentro de la industria financiera sobre el presente y futuro de las infraestructuras tecnológicas y su impacto en la banca, desde Fintech Americas consultamos a reconocidos líderes de algunas de las instituciones más importantes de la región como Grupo Promérica y Scotiabank. A continuación te compartimos su visión sobre este tema determinante para el futuro de la industria financiera.





Javier Hidalgo, VP Regional Technology, Grupo Promerica (LATAM)



El punto de vista de Javier es que “la evolución de la infraestructura tecnológica ha permitido gestionar el almacenamiento de una mayor cantidad de datos, tanto estructurados como no estructurados. Esto posibilita un procesamiento más acelerado de una variedad de información financiera que anteriormente se basaba únicamente en informes, y que hoy ha madurado para obtener información personalizada de las experiencias de los clientes en tiempo real. Asimismo, la evolución de las telecomunicaciones ha propiciado la expansión de servicios en la nube, generando modelos de eficiencia y productividad en el mantenimiento de la infraestructura, minimizando riesgos asociados con la obsolescencia y logrando una alta disponibilidad en comparación con la gestión de sistemas en tierra.



Esto ha conducido a un aumento en la oferta de servicios tecnológicos, incluyendo conceptos como PaaS (Platform as a Service) y SaaS (Software as a Service), entre otros, que permiten integrar y evolucionar hacia servicios de terceros en plazos más cortos de integración. De esta manera, se logra ofrecer una variedad de servicios a los clientes en el nuevo entorno de adaptación digital. En consecuencia, el traslado de servicios desde entornos terrestres hacia la nube nos brinda un modelo de trabajo y atención más eficiente.”

Eliseo Ramírez, Director Software Solutions & Digital, Scotiabank (Costa Rica)



Desde la perspectiva de Eliseo, “la aceleración tecnológica ha avanzado de forma impresionante. Por ejemplo, hace 7 años en la industria, se hablaba poco o casi nada sobre DevOps (Development Operations), que se utiliza para la automatización de integración y despliegue de software en infraestructura en la nube. No obstante, especialmente en este 2023, he observado cómo las compañías se han volcado hacia estas tecnologías, obteniendo resultados interesantes. En particular, se ha producido una mejora sustancial en uno de los indicadores de ingeniería de software, denominado “Change Lead time”, que mide el tiempo que transcurre desde que el desarrollador tiene listo el código hasta su puesta en producción. Adicionalmente, ha habido una reducción de los costos de mantenimiento e infraestructura.



Finalmente, considero que los beneficios se pueden apreciar desde dos perspectivas. En primer lugar, la reducción de costos, lo cual es importante. Sin embargo, este tendrá un límite, que será el tamaño de operación de la compañía. En segundo lugar, el valor generado. Para ilustrar, si tengo un buen “Change Lead time” de un producto digital para llevar a producción dentro de un “time to market”, podría generarme ingresos en ventas de forma exponencial con beneficio directo para la compañía. Por tanto, desde mi perspectiva, este beneficio sería el más importante en la evolución de la infraestructura DevOps.”

