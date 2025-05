Inicio de sesión con código QR aumenta un 60 % en la plataforma CashPro de BofA

31/05/2025

(EEUU) Cada día, miles de directores financieros y tesoreros utilizan a diario la tecnología de código QR para iniciar sesión en CashPro, la plataforma de banca digital de Bank of America, a la que acceden más de 40 000 clientes corporativos y comerciales de todo el mundo para gestionar sus operaciones de tesorería, comercio y crédito, así como para realizar solicitudes de autoservicio. Esta tecnología de identidad y autenticación, introducida en 2022, superó recientemente los dos millones de usos y registró un crecimiento del 60 % en su adopción durante el último año.

“Casi todos los clientes empresariales utilizan CashPro como la puerta de entrada para consultar y gestionar sus cuentas de Bank of America”, explicó Jennifer Sanctis, directora de la aplicación CashPro y Tecnologías Personalizadas en Soluciones de Pagos Globales de Bank of America. El inicio de sesión con QR hace que el punto de acceso sea aún más seguro y mejora aún más la experiencia del cliente.

El inicio de sesión con QR mejora dos puntos clave asociados con los procesos de inicio de sesión tradicionales:

• No es necesario recordar la contraseña de CashPro. En su lugar, los clientes usan su teléfono móvil para escanear el código QR que aparece en la pantalla del ordenador e iniciar sesión mediante biometría.

• No es necesario llevar un token físico. Los usuarios pueden usar la aplicación CashPro para acceder al token móvil, que está integrado en el flujo de inicio de sesión para clientes con autenticación multifactor.

La popularidad de esta tecnología es mayor entre los clientes de Europa, que la utilizan con más del doble de frecuencia que los clientes de otras regiones.

Karen Davis, directora de tesorería y financiación comercial para petróleo y gas en Glencore, es miembro de la Junta Directiva de CashPro en el Reino Unido del banco, un grupo de clientes que aportan información directa sobre la funcionalidad y el desarrollo futuro de la plataforma. Davis es una defensora y usuaria frecuente del inicio de sesión con QR.

El inicio de sesión con QR facilita el acceso a CashPro. También utilizo la seguridad del token móvil integrada en el proceso, así que no tengo que preocuparme por llevar un token físico. Es rapidísimo y cómodo. No sé por qué la gente no lo usaría», dijo Davis.

Bank of America mejora periódicamente la plataforma CashPro con nuevas funciones innovadoras que optimizan los resultados comerciales de sus clientes. Recientemente, el banco lanzó la autenticación push, que simplifica aún más la aprobación de pagos.

