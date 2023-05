“Inovação é o que distingue o líder dos seguidores”

Por staff

30/05/2023

“A experiência do cliente está superando rapidamente os produtos e serviços que as organizações fornecem para se tornar o principal impulsionador na construção de confiança e fidelidade à marca”, disse Stew Hale, vice-presidente de revendedores e canais internacionais da Talkdesk.

“As organizações estão cada vez mais reconhecendo isso e desenvolvendo seus contact centers para se tornarem um recurso estratégico para proporcionar melhores experiências aos clientes. A Visual Contact está empenhada em ajudar as empresas a fazer essa transformação e criar melhores relacionamentos com os clientes com nossa solução, que melhor atende às suas necessidades exclusivas e metas de CX “, acrescentou Hal.

A jornada da Talkdesk, como todas as memoráveis, foi moldada pelas mãos e ideias das nossas pessoas, conectadas ao longo dos anos e através das gerações em uma busca incessante por “melhores práticas”.

Nosso espírito empreendedor está enraizado nessa paixão e dedicação para tornar o impossível possível.

Ajudamos as empresas a oferecer uma melhor experiência ao cliente. Estamos nos divertindo agitando a indústria e construindo um negócio que também é um ótimo lugar para trabalhar.

