InsureTech Connect Las Vegas: La comunidad latina vive una expansión digital como nunca antes

Por staff

17/10/2021

La semana pasada, dio fin una nueva edición del evento de innovación en seguros más grande del mundo. Una vez más, la comunidad latina dijo presente en el InsureTech Connect y no es casual: es una de las regiones donde más foco estará haciendo el ecosistema insurtech y millones de dólares de inversiones tendrán como destino un mercado que tiene todo por desarrollar.

No fue una edición más. Significó la vuelta a la presencialidad, al face to face de un evento masivo del mercado asegurador. Del 4 al 6 de octubre de 2021, el Mandalay Bay de Las Vegas fue el lugar elegido como epicentro del InsureTech Connect (ITC), reuniendo a más de 6.000 asistentes de toda la cadena de valor del sector: aseguradoras, insurtech, brokers, proveedores, inversores, consultoras y más.

100% SEGURO, multimedio especializado en seguros, tuvo a su cargo la cobertura exclusiva para los países hispanohablantes de Iberoamérica, y en ese marco dialogó con parte de la comitiva latina que se hizo presente en este encuentro que amalgamó lo mejor del seguro y la innovación.

“Estamos mucho más en el mapa de lo que estábamos antes”

Hilario Itriago, Presidente USA de Boxx Insurance, es un venezolano que reside en Estados Unidos y es el máximo responsable en ese país de una empresa canadiense especializada en cyber. Para el especialista, “la evaluación del ITC es súper positiva, no esperaba un evento de esta magnitud después de una pandemia… la variedad de temas que se tocaron ha sido muy interesante y muy atingente a lo que estamos viviendo con el tema de digitalización, y contó con un networking tremendo sobre el mundo de Latinoamérica que nunca habíamos hecho en ITC”. Itriago se mostró muy contento porque “estamos mucho más en el mapa de lo que estábamos antes y hay mayor referencia de lo que estamos haciendo en la región”. Y sobre los temas “hot” del ITC, destacó el gran avance de la digitalización de los brokers, la colaboración entre insurtech e incumbentes, el creciente rol de las insurtech en segmentos desatendidos por los actores tradicionalmente como por ejemplo la automatización de procesos robóticos (RPA), el mayor interés en temas de Vida, y la fuerza que empiezan a los ciberriesgos en el mundo y en Latam.

“Debemos testear, aprender y perderle el miedo a lo desconocido”

Rodrigo Valiente, VP, Head of Digital Latam de Chubb Seguros, desde Miami lidera la transformación digital de la aseguradora en toda la región. Para él, el ITC es la meca, la cuna de lo que está pasando hoy a nivel seguros y a nivel tecnología. “Me llevo la satisfacción que de todas las tecnologías que vi, de alguna manera nosotros la estamos usando, desarrollando o escalando”, reveló, llevando un mensaje para todo Latam: “Debemos testear, aprender, perderle el miedo a lo desconocido. Es un proceso fantástico donde al final del día los más beneficiados son los clientes”. Valiente apunta a la importancia de los seguros inclusivos, de llegar a nuevos clientes, y para ello “la tecnología es un habilitador de nuevos servicios y productos, sobre todo en un mercado como el nuestro donde está todo por hacer”. Lo que son las mobile wallet y todo lo que es digital payment está trayendo a mucha gente de abajo de la pirámide y la está incluyendo para que accedan a servicios que antes no podían. “La pandemia pegó fuerte en Latam y más que nunca tenemos que estar ahí como actores fundamentales de la vida de las personas, y lo digital permite llegar a personas a las que antes no se llegaba”, concluyó.

“Hay una disrupción tecnológica en los canales de distribución del seguro”

Diego Guaita, CEO del Grupo San Cristóbal, tiene presencia en Argentina, Uruguay y Paraguay y estuvo presente por primera vez en el ITC en su afán de estar a la vanguardia de los desarrollos digitales y conocer las últimas tendencias. “Es muy rico llevarnos ideas y socios que puedan ayudar a nuestro objetivo de tener una propuesta de valor superadora junto a los Productores de Seguros”, remarcó, asegurando que el mercado de seguros se está transformando a mucha más velocidad de lo que estamos viviendo, donde hay distintos jugadores que se están especializando. “Los canales de distribución, los Productores y organizadores también se están transformando y hay una disrupción tecnológica donde incluso en Estados Unidos siguen siendo un canal preponderante y se mantienen pese a nuevos grandes jugadores”, completó, ponderando que del evento se llevó nuevas ideas para implementarlas en el Grupo.

“Las insurtech ya no son peces pequeños”

Hugues Bertin, CEO de Digital Insurance Latam, francés que vive en Chile, tiene pedigree europeo pero arraigue latino, destacó que “en esta edición y después de la pandemia, hay mucha energía creativa y el mercado se está moviendo a una velocidad que uno no se da cuenta”. Aseguró que “el mundo nuevo viene a humanizar lo digital, aportar emoción y propósito en la propuesta de valor”, y remarcó que si bien antes las insurtech eran los peces pequeños, “hoy nos damos cuenta que crecieron mucho y ahora son ellas las que compran”. Coincidió con sus pares en que Latinoamérica está lleno de oportunidades y que “el crecimiento que vamos a ver los próximos años va a ser abismal”.

“Monitoreando lo que está pasando en el mundo, hoy sentimos que estamos muy bien”

Eduardo Iglesias, CEO de Colón & eColón, ya es un experto en ITC, con un largo recorrido desde la primera edición del evento. “La evaluación es muy positiva desde todo punto de vista”, sostuvo, explicando su visión desde dos sombreros diferentes. “Como emprendedor, y viendo el tema de tecnologías, IA es uno de los focos que observé; y como inversor, estuve viendo lo que está pasando con las valuaciones de las insurtech de Estados Unidos, para conocer cuál es el apetito de los fondos de Venture Capital para nuestra industria en general y la realidad que es muy importante”. El ejecutivo argentino está “monitoreando constantemente lo que está pasando en el mundo y sentimos que estamos muy bien, no vimos nada que nos sorprenda o que nos deje descolocados”. Iglesias está trabajando en el desarrollo de una nueva compañía que va a ser regional y se anunciará en breve.

“La estrategia sigue siendo la colaboración”

Lautaro Mon, VP Corporate Development & Strategy y Chief Product Officer de Charles Taylor InsureTech, tuvo su debut en el ITC y se fue gratamente sorprendido. “Estoy muy sorprendido por la cantidad de gente y por la propuesta de valor de las diferentes insurtech, lo que nos lleva a analizar a aquellas con las que nos podemos complementar, ya sea a través de un partnership, una adquisición o los diferentes caminos intermedios”, reveló el ejecutivo argentino, quien destacó que antes iba a los eventos a vender y en este caso vino a comprar. Mon señaló que “la estrategia sigue siendo la colaboración, hoy más que nunca”, con una amplia suite de productos propios y soluciones complementarias que fortalecen su propuesta de valor a través de gran plataforma colaborativa, un concepto en pleno auge que se corroboró en el ITC.

“La tecnología en seguros está yendo para el lado que nosotros apostamos”

Leonardo Valseche, CEO de Claims Services, tuvo su segunda experiencia en ITC y pudo validar el gran crecimiento de las plataformas digitales para atender siniestros, buscando llevar el éxito de su tecnología en Argentina a todo Latinoamérica. “Fue realmente enriquecedor encontrarnos con colegas de todo el mundo y poder validar que nuestras plataformas van para el lado que creemos y ver que el mercado tecnológico en seguros está yendo para el lado que nosotros apostamos”. A su juicio, no hay nada que envidiarle a competidores o colegas de otros mercados en términos de tecnología y enumeró los temas más relevantes del evento: Inteligencia Artificial aplicada al momento del siniestro, Customer Experience cuando el siniestro sucede, trascender a la póliza, toma de decisiones a partir del manejo de datos, y prevención del fraude. “Creo que ahí nos llevamos un potencial enorme, donde nosotros ya estamos trabajando”, cerró.

“Ya estamos al nivel de los otros continentes en tecnología, visión y producto”

Martín Ferrari, CEO de 123Seguro, es un argentino que lidera una plataforma digital de seguros con alcance regional que busca reconstruir la experiencia de usuario en la contratación y posventa del seguro. Resaltó “el creciente interés y desarrollo del ecosistema insurtech en Latinoamérica, en donde por primera vez están empezando a aparecer más jugadores de interés y ya estamos al nivel de los otros continentes en términos de tecnología, visión y producto”. Según comentó, los temas más de moda son los seguros embebidos y acuerdos de distribución, y ya no se discute que el futuro va a ser digital.

“El ecosistema insurtech ha madurado y ya hay éxito a escala”

Juan Mazzini, Analista Senior de Celent, es otro con largo recorrido en el ITC. Para el argentino que trabaja en Miami, es para destacar la evolución de todos los modelos que se empezaron a insinuar en aquel entonces y que ya han ido decantando y madurando: “Empezás a ver que hay éxito y hay éxito a escala, y hay otros que han fracasado y ya no están en el mercado y en esa evolución todos hemos aprendimos y creo que lo que hoy se ve es un ecosistema insurtech mucho más maduro que el que tenías hace 6 ó 7 años atrás”. Para el consultor, no es fácil elegir la tecnología correcta y el socio adecuado. “En caso de equivocarse, hay que equivocarse rápido y corregir. Depende lo que quieras hacer, hay distintas tecnologías y partners, tradicionales y nuevos”, detalló, destacando lo interesante de ver tecnologías como IA y la explotación de los datos que está trayendo mucha capacidad nueva, y eso es clave para llegar a más gente con productos o servicios que no tienen pero necesitan. Para Mazzini, “el futuro es tener un seguro que sea inclusivo en toda su dimensión y que nos transforme en una sociedad más resiliente”.

“Hay muchas ganas de hacer cosas, como nunca antes”

Gabriela Rozier, Directora de Evenet, nació en Argentina y reside en España, siendo una de las pocas que pudo llegar al ITC desde el país ibérico, dadas las restricciones imperantes para los europeos que quieran ingresar a Estados Unidos. “Este año estuvo impresionante, hay muchas más insurtech, gente de Latinoamérica con ganas de hacer cosas y empresas de otros mercados con ganas de desembarcar en la región”. Se mostró muy contenta de ver cómo se está moviendo todo el ecosistema insurtech, la necesidad de volver al encuentro físico, lo profundo en contenidos de los múltiples paneles, y las reuniones de negocios en los pasillos y salas, que incluyó a un grupo organizado por Evenet con más de 40 directivos de distintos países de Latinoamérica.