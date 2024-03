Inteligencia Artificial al servicio del viajero

Por staff

28/03/2024

En la era digital actual, la toma de decisiones a la hora de planificar un viaje ha cambiado drásticamente, y ahora los datos guían a los viajeros hasta el lugar y momento exacto para realizar una compra.

No se trata sólo de saturar al viajero con opciones, sino de entender claramente sus preferencias, su etapa en el proceso de decisión y con esa información ofrecer destinos, hoteles y experiencias que se alineen con sus deseos y necesidades. Gracias a la gran cantidad de datos, se puede identificar dónde se encuentra cada viajero en el embudo de conversión y actuar en consecuencia.

El proceso de decisión comienza con una búsqueda general de precios para destinos, vuelos, hoteles y otros productos relacionados con el viaje. La decisión de compra se ve significativamente influenciada por la adquisición del ticket de avión, debido a la volatilidad de los precios. A partir de ahí, completa su viaje añadiendo hoteles, alquiler de coche y entradas para atracciones.



La IA juega un papel importante en la forma en que los viajeros toman sus decisiones, convirtiéndose en una herramienta clave para la planificación de viajes, brindando información oportuna sobre destinos y servicios, entendiendo con precisión las necesidades de viaje de cada usuario. Esta tecnología permite a plataformas analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, predecir tendencias de viajes emergentes y personalizar la experiencia de cada viajero. Esto significa que los turistas recibirán recomendaciones y ofertas que coincidan con sus preferencias personales, presupuesto y momento específico en su proceso de decisión, asegurando que la información les llegue en el momento más oportuno.

En el estudio “El estado del marketing de destinos 2024” hecho por la empresa Sojern, publicado hace unos días, reveló que el 49% de las organizaciones de marketing de destinos (DMO) esperan un impacto significativo de la IA.

En creación y personalización de contenidos, el 37% cree que tendrá un alto impacto, mientras que el 44% dijo algún impacto. En la creación y optimización de campañas, el 29% dijo que tendrá un alto impacto frente al 47% que dijo algún impacto.

Además, la IA profundizará la comprensión de patrones de comportamiento complejos, permitiendo a los profesionales del turismo anticipar las necesidades no expresadas de los viajeros y ofrecer soluciones incluso antes de que se den cuenta de ellas. Este nivel de personalización y anticipación mejorará la experiencia del viajero e impulsará la eficiencia de las campañas de marketing, garantizando que el mensaje correcto llegue a la persona adecuada en el momento adecuado.

Sojern utiliza IA para crear audiencias basadas en millones de datos de comportamiento de búsqueda y compra, lo que permite una segmentación excepcional y la entrega de campañas publicitarias altamente efectivas.

Sobre este panorama, Bruno Almeida, CEO de US Media, comenta: “La precisión y personalización en nuestras campañas publicitarias no son simplemente deseables, son imprescindibles. Gracias a la IA, estamos en una posición única para no sólo entender, sino predecir las necesidades y deseos de los viajeros, entregando mensajes que no sólo capturan su atención, sino que verdaderamente resuenan con ellos. Este enfoque nos permite crear conexiones genuinas entre marcas y consumidores, transformando cada campaña en una puerta abierta hacia experiencias de viaje inolvidables. En US Media, creemos que este es el futuro de la publicidad en la industria de viajes, y estamos orgullosos de liderar este cambio junto a Sojern”.

