Inteligencia artificial: ¿Oportunidad o amenaza para los equipos de centros de datos?

23/02/2023

Por: Saida Ortiz, directora de canales para Vertiv Latinoamérica

La pandemia de la Covid-19 desencadenó la aceleración de los procesos de digitalización de muchas compañías, a medida que las empresas y los consumidores trasladaron sus actividades cotidianas al espacio digital con el fin de cumplir con las medidas de distanciamiento social y las regulaciones de salud pública. De esta manera, la infraestructura digital crítica del mundo ha adquirido una mayor relevancia, incluidos los centros de datos. Sin embargo, en medio de todo esto, hemos observado un resurgimiento de esa antigua pregunta para determinar si la Inteligencia Artificial (IA), necesaria para enfrentar los nuevos desafíos de la demanda, reemplazará eventualmente a los equipos humanos. En Vertiv, consideramos que ni la inteligencia humana ni la artificial excluye a la otra. De hecho, son bastante complementarias.

Desde que las compañías empezaron a adoptar las herramientas de IA hace varias décadas atrás, los trabajadores han expresado su preocupación ante su eventual reemplazo por estas herramientas, cuando en realidad estas han aumentado la productividad humana. Incluso antes de que la pandemia introdujera un importante cambio de paradigma en las prácticas comerciales y del consumidor, los analistas estaban evaluando cómo el factor humano y la IA podían trabajar juntos para crear sistemas híbridos. En 2019, IDC ya había anticipado que el 50% de los centros de datos empresariales en el núcleo y el 75% de los principales sitios de TI en el borde emplearían el aprendizaje automático (ML) y los controles habilitados por la IA para el año 2023 —un pronóstico cuyo periodo de tiempo parece haberse acelerado desde la pandemia. IDC sostuvo que tales controles servirían para transformar el mantenimiento y mejorar el uso eficiente de los recursos energéticos, entre otros beneficios.

La IA se ha encargado de revolucionar las operaciones del centro de datos, al producir mayor eficiencia, mejorar las ofertas de servicios y reducir las repercusiones en el medio ambiente. La pandemia ha resaltado la necesidad de infraestructura crítica para trabajar mejor en un ecosistema inteligente que pueda responder a la creciente demanda de dichos servicios. Son cada vez más las compañías que buscan soluciones de IA para enfrentar las elevadas cargas de trabajo. Estas soluciones pueden ayudar no solo a disminuir la crecida carga de los equipos de gestión de TI, sino también a reducir los costos operativos y aumentar la eficiencia.

Existen tecnologías de IA que brindan las herramientas esenciales a los equipos del centro de datos para recibir alertas sobre problemas que de otro modo tendrían que ser resueltos por los administradores del sistema. Estas pueden monitorear el equipo y los sistemas en tiempo real, al proporcionar soluciones o sugerir medidas preventivas. También pueden bloquear ataques a la seguridad, crear interacciones más fluidas con los clientes y reducir el consumo de energía. En este sentido, las soluciones de IA son más un aliado de los equipos del centro de datos que una amenaza, lo que les permite centrarse en tareas que verdaderamente requieran su participación.

“La pandemia mundial ha llevado la IA al primer plano de la agenda corporativa, lo cual ha fortalecido la resiliencia y relevancia comercial”, comentó Ritu Jyoti, vicepresidente del programa para la Investigación de IA, en el Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker de IDC. “Los avances en aprendizaje automático, IA conversacional y visión artificial están a la vanguardia de las innovaciones del software de IA, al crear optimizaciones, pronósticos y recomendaciones de los procesos de TI y los negocios convergentes, y generar experiencias transformadoras en el cliente y el empleado.

Vertiv emplea soluciones de IA para los clientes de centros de datos con el fin de monitorear sus operaciones en diversas ubicaciones, evitar la interrupción del servicio, reducir el tiempo de resolución cuando se presentan problemas y mejorar la eficiencia de toda la infraestructura crítica. En Chile, por ejemplo, donde a menudo las compañías mineras operan en condiciones climáticas extremas, como en grandes altitudes o terrenos desérticos, la infraestructura y los sistemas de TI se ponen a prueba. Vertiv ofrece una amplia gama de soluciones de misión crítica diseñadas para soportar climas extremos. Estas incluyen aplicaciones de IA que se integran a las capacidades de TI y pueden alertar sobre problemas inminentes, así como respaldar a las compañías para solucionarlos de forma ágil. Los sistemas de monitoreo de Vertiv, incluidos en todos los productos de la compañía, proporcionan a los centros de datos todo lo necesario, desde cámaras para el monitoreo visual hasta sensores automatizados de temperatura, humedad, flujo de aire y líquidos que funcionan de manera autónoma.

No cabe duda de que las compañías seguirán necesitando los servicios de ingenieros de sistemas para tomar medidas preventivas y correctivas cuando sean alertadas por las soluciones de Vertiv, al utilizar la IA como una herramienta poderosa para identificar problemas con rapidez. A medida que los centros de datos aumenten sus inversiones en IA para poder satisfacer una mayor demanda provocada por el actual boom de la digitalización, estas herramientas ayudarán a los equipos a operar de forma más eficiente e inteligente. A fin de cuentas, el problema no será si presenciamos o no una lucha entre humanos e IA, sino más bien el hecho de acoger o no una fórmula más productiva de humanos + IA.