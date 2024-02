Investigadores de KFSH&RC y KAUST descubren gen responsable por la reproducción de la cepa de la malaria más peligrosa

Por staff

07/02/2024

RIAD, Arabia Saudita, Feb. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — En un importante avance científico, un equipo de investigación del King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC), en colaboración con la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), que trabaja junto con investigadores del Reino Unido, Estados Unidos e India, descubrió un gen fundamental para combatir la malaria. Este gen, denominado PfAP2-MRP, es esencial en el proceso de replicación de Plasmodium falciparum, el parásito que causa la cepa de la malaria más mortal.

Las técnicas avanzadas de laboratorio permitieron a los investigadores la inhibición del gen PfAP2-MRP, revelando su rol decisivo en el ciclo de vida del parásito de la malaria dentro de los glóbulos rojos. Esta inhibición interrumpe de forma significativa la capacidad de reproducción del parásito, lo que reduce la gravedad de los síntomas de la enfermedad y controla su propagación. Este descubrimiento es particularmente impactante ya que aborda la malaria por Plasmodium falciparum, que cobra más de medio millón de vidas al año.

El Dr. Ashraf Dada, presidente del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio del King Faisal Specialist Hospital and Research Centre en Yeda y el investigador principal, dijo: “Este descubrimiento prepara el terreno para el desarrollo de tratamientos más eficaces para la cepa de la malaria más mortal, Plasmodium falciparum”. Además, este estudio mejora el entendimiento de la comunidad científica sobre la progresión de la enfermedad y su interacción con el sistema inmunológico humano, de este modo se fortalecen los esfuerzos para combatir este parásito de la malaria esparcido y prevalente en África.

Además, la investigación demostró que el gen PfAP2-MRP regula la producción de receptores de proteínas genéticamente diversos, lo que permite que el parásito evada el sistema inmunológico del host. Este mecanismo desempeña un rol significativo en la propagación mundial de la malaria y subraya la importancia del gen en el desarrollo de futuras estrategias terapéuticas.

Publicado en la prestigiosa revista “Nature”, este notable estudio es parte de una estrecha colaboración entre KFSH&RC y KAUST para participar en actividades de investigación innovadoras dirigidas no solo a mejorar el diagnóstico de microbios, bacterias y parásitos, sino también subraya un esfuerzo global para combatir los patógenos y mejorar la salud humana.

King Faisal Specialist Hospital & Research Centre está entre los líderes mundiales en ofrecer atención médica especializada, impulsar la innovación y servir como un centro avanzado de investigación y educación médica. A través de asociaciones estratégicas con importantes instituciones locales, regionales e internacionales, el hospital se dedica a promover tecnologías médicas y elevar los estándares de atención médica en todo el mundo.

Acerca de King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC):

King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) se destaca como una institución de atención médica líder en el Medio Oriente, visualizada como la opción óptima para cada paciente en busca de atención médica especializada. El hospital cuenta con una rica trayectoria en tratamiento de cánceres, enfermedades cardiovasculares, trasplantes de órganos, neurociencias y genética.

En 2023, “Brand Finance” clasificó al King Faisal Specialist Hospital & Research Centre como el mejor centro médico académico en el Medio Oriente y África y entre los 20 mejores en todo el mundo. Además, en 2022, fue reconocido como uno de los proveedores líderes mundiales de atención médica por la revista Newsweek.

Como parte de Saudi Vision 2030, un decreto real fue emitido el 21 de diciembre de 2021, para transformar el hospital en una entidad independiente, sin fines de lucro, propiedad del gobierno, preparando el terreno para un programa de transformación integral para lograr el liderazgo mundial en atención médica mediante excelencia e innovación.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/38b3fbef-fece-4a76-b326-2d57ab1b16ba

INFORMACIÓN DE CONTACTO Para más información, comuníquese con: Sr. Essam Al-Zahrani, director de asuntos de medios de comunicación, 0555254429 Sr. Abdullah Al-Awn, director de coordinación de medios de comunicación, 0556294232

Copyright © 2024 GlobeNewswire, Inc.