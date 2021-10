ITBA presenta un evento gratuito sobre habilidades para el nuevo mundo digital

Por staff

21/10/2021

La Escuela de Innovación del ITBA, presenta la primera edición de “What´s next? Habilidades & Tecnologías” que busca proponer un espacio de conversación con expertos sobre las nuevas tendencias en tecnologías de vanguardia y en los conocimientos requeridos para el nuevo mundo digital. El evento se realizará de manera online el 2 de noviembre de 18 a 20.30h desde la web oficial: https://innovacion.itba.edu.ar/pre-evento/

Se trata de un evento abierto y gratuito de conferencias y sesiones de Q&A privadas con referentes en inteligencia artificial, cloud data, people analytics, internet of behaviour, ciberseguridad, neurociencia y edtech, entre otras temáticas.

El encuentro contará, además, con un espacio de asesoramiento personalizado para conocer las distintas propuestas de formación profesional que ofrece la Escuela de Innovación.

Al respecto, Sebastián Mur, Decano de la Escuela de Innovación del ITBA expresó:“En un entorno tan desafiante y dinámico es imposible no pensar la educación como un proceso continuo y permanente. Nosotros desde la Escuela de Innovación buscamos acercar las tendencias mundiales a los profesionales de la región para que se capaciten en lo que estará llegando pronto”.

Perfil de los oradores:

Andrés Agres – Rector del ITBA

Con un foco claro en la adopción de innovaciones y la formación de profesionales comprometidos con el esfuerzo y la dedicación, lidera hoy el Instituto Tecnológico Buenos Aires hacia la consolidación de una Universidad 4.0. Confiando en su creatividad y experiencia y disfrutando de los desafíos y el trabajo en equipo, Andrés persigue generar un ecosistema de formación innovadora con fuertes valores.



Leo Celi – Profesor y Director de Investigación del Laboratorio de MIT

Dedicado al trabajo colaborativo de científicos y analistas de inormación para dar soporte a los procesos de investigación con datos continuos del sistema de salud, Leo y su equipo de trabajo gestionan y mantienen las bases de historias clínicas de más de 25.000 usuarios alrededor del mundo. Además de ser profesor del MIT, es autor de “Secondary Analysis of Electronic Health Records”, con más de un millón de bajadas y traducido a 4 idiomas.

Fernando Fabre – Profesor y Cofundador del e-Lab de Columbia University

Especializado en emprendedurismo y tecnología aplicada a la educación (EdTech), Fernando ha creado un programa de incentivo de start-ups en EdTech globales del mundo para discutir sobre liderazgo, cultura, talentos e inversiones necesarios para conseguir la igualdad de oportunidades y ejerce como profesor en el programa “Scaling Up: How To Grow Outside of Silicon Valley”. Ex presidente global de Endeavor y socio de Matterscale Ventures.

Sergio Mastrogiovanni – Profesor de automatización inteligente en NYU

Predicador de inteligencia artificial y sustentabilidad, Sergio se considera un nerd de la eficiencia con una importante experiencia técnica y operacional mejorando procesos en muchas regiones. Reconocido por sus modelos analíticos, herramientas desarrolladas y su experiencia académica, además fue investigador del Centro de Desarrollo de Negocios Sostenibles de la Universidad.

Luis Paolini – Director de la Carrera de Licenciatura en Negocios en ITBA

Experto en las áreas de arquitectura tecnológica y computación en la nube, trabaja asesorando empresas en compliance, siendo inversor ángel en algunas de ellas. Su vasta experiencia en empresas internacionales como Drixit Technologies y Novartis entre otras y su pasión por la temática, lo convirtieron en referente local indiscutido y formador de profesionales técnicos y comprometidos. Hoy es coordinador de la Certificación Avanzada de Cloud Data Engineering en la Escuela de Innovación.

Luis María Cravino – Presidente de AO-Consulting

Doctor en Sociología del Trabajo, expositor habitual en congresos nacionales e internacionales y autor de diversos libros, entre ellos “Un trabajo feliz”, “Medir lo importante”, “Metáforas del desempeño” y “Gestión del desempeño”. Cravino ha logrado posicionarse como referente indiscutido en el abordaje de los procesos de transformación de las organizaciones, con foco en las emociones y las personas. Hoy es coordinador de las Certificaciones avanzadas en Desarrollo Organizacional y en People Analytics de la Escuela de Innovación.



Federico Fros Campelo – Presidente de Sentiens

Ingeniero atípico, durante años se ha dedicado a investigar el funcionamiento del cerebro recurriendo a disciplinas como la neurociencia afectiva y las ciencias de la conducta, para aplicarla a la toma de decisiones, la educación, el consumo y la creatividad. Asesora en el diseño de nuevos productos y procesos, en la gestión de la transformación y la innovación con sentido de negocio. Autor de varios libros, se destaca “Mapas Emocionales”, el que fue declarado de Interés Científico por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy es coordinador de la Certificación Avanzada de Behavioural Science en la Escuela de Innovación.

Claudio Caracciolo – Coordinador General LATAM del Centro de Ciberseguridad Industrial

Especialista en Seguridad de la Información, orador en congresos nacionales e internacionales, charlas TED y co-autor del libro “Ethical Hacking, un enfoque metodológico”. Claudio es consultor, profesor y un apasionado por la Ingeniería Social y la CiberSeguridad Industrial. Hoy, coordinador de la oficina de Investigación en Buenos Aires de ElevenPaths.

Karen Zeolla – Fundadora de Laboratorio Futuro

Abocada a la promoción y el fortalecimiento de la cultura colaborativa e innovadora dentro de las organizaciones, Karen asesora a quienes decidan transitar el camino de la transformación, repensándose hacia el futuro. Además, ha diseñado políticas públicas vinculadas al desarrollo e innovación social y urbano y se desempeñó como coordinadora de la Comisión del Futuro en el Senado de la Nación. Hoy, es coordinadora de la Certificación Profesional en Future Thinking y Bootcamp Skillsfuture.