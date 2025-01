Jamaica: “Estamos ansiosos por reducir las tasas”

06/01/2025

(Jamaica) A medida que los recientes recortes de tasas del Banco de Jamaica (BOJ) provocan pedidos de alivio en los costos de endeudamiento, los bancos jamaicanos advierten que la reducción de las tasas de préstamo llevará tiempo, tal como sucedió cuando aumentaron gradualmente las tasas cuando el banco central estaba implementando sus aumentos anteriores.

“Estoy de acuerdo en que los bancos deberían observar las tasas, pero… no es una relación lineal entre la tasa de referencia del BOJ y la tasa a la que los bancos prestan”, dijo Jerome Smalling, CEO de JMMB Bank Jamaica Limited, en una entrevista con el Jamaica Observer mientras respondía a las consultas luego de los pedidos de recortes de tasas de los grupos de presión empresariales.

Los grupos de presión —la Organización del Sector Privado de Jamaica, la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Jamaica y la Cámara de Comercio de Jamaica— publicaron una declaración conjunta el 20 de diciembre, instando a los bancos comerciales a “acelerar la transmisión” de los recortes de tasas a los prestatarios para estimular el crecimiento económico.

Su llamado se hizo público apenas horas antes de que el BOJ anunciara un cuarto recorte consecutivo de un cuarto de punto el 20 de diciembre, llevando la tasa de política al 6 por ciento, y luego reprendiera a los bancos por la falta de movimiento en la reducción de sus tasas de préstamo a los prestatarios.

“El MPC señaló que las tasas de interés de los préstamos bancarios, junto con otras condiciones crediticias, siguen siendo altas y restrictivas, lo que indica que los bancos pueden tener margen para hacer ajustes a la baja en esas tasas”, dijo el BOJ entonces, en notas que acompañaban su recorte de tasas.

El propio banco central comenzó a reducir las tasas en agosto en un cuarto de punto porcentual desde el 7 por ciento, y siguió con acciones similares en sus tres reuniones posteriores en septiembre, noviembre y diciembre para reducir la tasa de política al 6 por ciento. La próxima reunión para considerar la tasa de política está programada para el 20 de febrero.

Aun así, aunque reconoció que los bancos deberían comenzar a reducir las tasas de préstamo, Smalling explicó por qué los recortes de tasas del BOJ no se transmiten inmediatamente a las tasas de interés que se les cobran a los consumidores por los préstamos.

“El BOJ no es necesariamente la fuente de los fondos que prestan los bancos. Los bancos normalmente prestan fondos a los depositantes, y las tasas de los préstamos van a reflejar la tasa o el costo de los fondos desde la perspectiva de los depósitos”, continuó.

Señaló que los bancos estaban compitiendo con el BOJ por fondos hace tan solo unos meses y tuvieron que ofrecer tasas más altas para ser competitivos. Esas tasas, argumentó, no se modifican fácilmente.

“Por lo tanto, varios bancos todavía tienen depósitos de alto costo, y nos llevará algún tiempo reducir esas tasas”, agregó.

El Banco Comercial Nacional de Jamaica (NCB), en respuestas escritas a las consultas de Sunday Finance sobre el tema, ofreció argumentos similares.

“La mayoría de los préstamos [del NCB] tienen un precio fijo por plazos, que en promedio no son inferiores a cinco años. Esto es para brindarles a los prestatarios la certeza del monto de su pago durante la vida del préstamo. En consecuencia, los prestatarios existentes no se verán afectados por los cambios en las tasas de interés durante la vida de sus préstamos, excepto en los casos en que sus contratos de préstamo puedan contener disposiciones de tasa variable, por ejemplo, hipotecas”, dijo NCB.

A eso se suma el hecho de que los bancos tienen más de $ 400 mil millones en depósitos excedentes para prestar, y pagan tasas más bajas por ellos de las que habrían pagado si hubieran tomado prestado del BOJ.

Smalling explicó además que los cambios en las tasas de interés tienen efectos opuestos en diferentes grupos, señalando que cuando las tasas suben, aquellos con fondos excedentes se benefician, mientras que los prestatarios sufren y viceversa, y agregó que los bancos deben equilibrar estos intereses en competencia, con el objetivo de encontrar un punto medio que satisfaga tanto a los depositantes como a los prestatarios.

Al mismo tiempo, señaló que las tasas de préstamo no subieron tanto como quería el BOJ cuando aumentó las tasas entre octubre de 2021 y noviembre de 2022.

“Las tasas de interés actuales sobre los préstamos no reflejan el aumento significativo de 0,5 a 7 como referencia. “No es que estemos tan arriba y que nuestras tasas de interés reflejaran ese índice de referencia del 7 por ciento. Los bancos mostraron moderación. Por lo tanto, en verdad, veremos un movimiento gradual”.

El Banco Nacional Comercial de Jamaica (NCBJ) compartió sentimientos similares y dijo que durante el período de aumento de las tasas de interés, tomó la decisión deliberada de no trasladar aumentos significativos a sus clientes.

“Esta fue una clara demostración de nuestro compromiso de apoyar a los jamaicanos en tiempos económicos difíciles. Absorbimos gran parte del aumento de los costos para proteger a las empresas y los hogares, asegurando que sigan siendo financieramente viables”, agregó el NCB.

“Ahora, a medida que las tasas comienzan a bajar, estamos adoptando un enfoque igualmente mesurado. Esto garantiza que mantenemos la flexibilidad financiera para seguir ofreciendo tasas competitivas, apoyando la innovación y permitiendo el acceso al crédito para sectores clave a largo plazo”, agregó el banco.

Smalling amplió el argumento señalando que los bancos quieren reducir las tasas porque les conviene hacerlo.

“Porque si se mira en general, el crecimiento de nuestros préstamos y nuestra capacidad de obtener ganancias a partir de los préstamos se han visto afectados por el régimen de altas tasas de interés. Y si no reducimos nuestras tasas y facilitamos el crecimiento, [y] aumentamos nuestra base de clientes, entonces no todo irá bien para el sector bancario. Por eso anticipo que vamos a [recortar las tasas], pero hay un efecto de retardo”.

Según las cifras del BOJ, los nuevos desembolsos de préstamos siguen disminuyendo. Los préstamos en dólares jamaicanos al sector privado en septiembre de 2024 disminuyeron en términos reales un 2,3 por ciento en relación con septiembre de 2023. El crédito a los hogares a fines de septiembre bajó un 6 por ciento a medida que los consumidores reducen el gasto. Las empresas, por otro lado, pidieron prestado un 1,4 por ciento más, lo que compensó parte de la disminución de los préstamos al consumo.

Pero, como la economía se está desacelerando más rápido de lo previsto, Smalling se mostró firme en que los bancos están dispuestos a desempeñar su papel para estimular el crecimiento.

“Apoyamos el proceso de reactivar el crecimiento en el sector empresarial mediante la reducción de los tipos de interés. No nos oponemos a ello. Es nuestro negocio. Por lo tanto, se trata de volver a la situación en la que estábamos hace tres, cuatro o cinco meses y volver a estar en condiciones de empezar a pagar menos por los depósitos y seguir conservando nuestros depósitos en la medida en que podamos seguir prestando”.

Dijo que los nuevos préstamos atraerán tipos más bajos.

Pero señaló otros problemas que retrasan las acciones de los bancos para reducir los tipos, aparte de recibir señales del Banco de Japón, especialmente porque la gente tiene la idea de que los bancos no hacen nada más que intentar “estafarles”.

“Nadie está de nuestro lado, porque si bien la tasa del impuesto sobre la renta corporativa se ha reducido al 25 por ciento, los bancos siguen pagando el 33,3 por ciento, y además de eso, tenemos que pagar el impuesto sobre los activos”.

“Recuerden, los activos incluyen nuestros préstamos, así que cuando dicen que aumenten los préstamos, financien el mercado, financien el país y ustedes prestan dinero, pagan un porcentaje de ese activo como impuesto. No es un impuesto sobre la renta. Es solo un impuesto que se aplica a sus activos. Cuanto más aumente su base de activos, más impuestos pagará, y no es un impuesto sobre la renta, y no puede transferirlo al cliente”.

Los bancos han estado presionando para que se elimine el impuesto sobre los activos, y si bien el Gobierno ha reconocido que es ofensivo y distorsionador, los 10 mil millones de dólares por año que aporta al tesoro no se reemplazan fácilmente. Smalling dijo que recortar esos costos puede ayudar a los bancos a reducir las tasas, y pidió al Gobierno que considere la abolición del impuesto en fases.

“Pero el asunto es que, y no espero que publiquen esto, nos sentimos atacados, porque todo el mundo nos ataca. Todo el mundo nos ataca para decirnos, oh, hacemos esto y hacemos aquello. Nadie dice, miren este impuesto a los activos, es como una contribución al pueblo de Jamaica, porque no es un impuesto a las ganancias. Es solo un impuesto que se aplica a nuestra base de activos. Y lo hemos pagado desde 2014”.

Dijo que el impuesto desalienta a los bancos a establecerse en Jamaica, dado que pueden ir a otras islas del Caribe y afrontar menores costos operativos.

“Así que, esas son conversaciones reales, pero lo entendemos. No estamos atacando al Gobierno. Entendemos la situación. Entendemos lo que se nos pide que hagamos. Y entendemos la intención del BOJ de reducir las tasas de interés. Y estamos, en lo que a mí respecta, ansiosos por reducir las tasas también. Estamos ansiosos por darle a la gente ese respiro, ese espacio en su presupuesto mensual para que puedan afrontar nuestros préstamos con mayor comodidad y no caer en mora. Y probablemente también acepten más”.

Dijo que si bien algunas personas pueden haber recibido aumentos salariales en los últimos tiempos, la inflación de los últimos años significa que no están mucho mejor y podrían beneficiarse del alivio de las tasas más bajas.

“Y entonces, si podemos reducir los préstamos existentes con el tiempo y en el futuro ofrecer tasas más bajas, creo que les daremos a nuestros clientes una mejor oportunidad de lograr sus objetivos financieros”.

Además, se señaló que bancos como Scotia Group registraron recientemente un crecimiento récord de las hipotecas con tasas bajas de alrededor del 8,75 por ciento y que los préstamos para automóviles de alrededor del 9 por ciento muestran que las tasas no son tan malas en el mercado, aunque se reconoció que podrían reducirse. El propio CIBC también ha estado aumentando agresivamente la participación de mercado y ha incluido tasas bajas para lograrlo.

Pero se señaló que hasta que las tasas bajen en general, los buenos clientes comerciales pueden negociar mejores tasas que las que se muestran.

Fuente: Jamaica Observer

