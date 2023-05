Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad

Por staff

27/05/2023

La ley que modifica el Código del Trabajo para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales ya es una realidad, por lo que bien vale la pena preguntarse por los efectos que tendrá su promulgación. La nueva legislación, que ingresó al Parlamento en el 2017, genera expectativas tanto en los empleadores como en los empleados.

Sin embargo, también provoca incertidumbre, especialmente entre los pequeños y medianos empresarios. Por eso, quién mejor que un experto como Manuel Concha, CEO de Kame ERP, fintech que tiene más de 10.000 pymes en su cartera y que adoptó las 40 horas desde la fundación de la compañía, en el 2016, para responder las principales dudas que surgen al respecto.

¿Subirá o bajará la productividad?

Debería aumentar, principalmente porque en la mayoría de las empresas se deberán desarrollar la misma cantidad de tareas en menor cantidad de horas, situación que no ocurre en las actividades que requieren continuidad operativa u otros servicios que por su naturaleza no pueden parar, como, por ejemplo, los servicios asociados a los hospitales. Para el caso de las pymes que están iniciando sus actividades, es de esperar que este cambio ya se encuentre considerado en su Business Plan, por lo que no debería haber un efecto mayor.

¿Más despidos o más contrataciones?

Para el caso de las pymes que comercialicen servicios de continuidad operativa, deberán pagar horas extras o, de plano, contratar más personal, lo cual en la situación económica actual, sin lugar a dudas va a afectarles. Para este caso, más que la reticencia de contratar más personas o pagar horas extras, el efecto se va a ver reflejado en la menor rentabilidad de su negocio, pues, en este caso, tienen la obligación de mantener una continuidad de su operación.

¿Cómo adaptarse internamente al cambio?

Respecto a las áreas relacionadas con la administración en las pymes, si bien van a tener menos tiempo para desarrollar las mismas actividades, somos optimistas en que van a poder hacer un mejor uso de su tiempo y, en consecuencia, aumentar la productividad. En este punto, la tecnología, que cada vez se encuentra más al alcance de las pymes, juega un rol trascendental en el aumento de la productividad de sus áreas administrativas.

¿Es mejor que sea gradual?

Cualquier tipo de gradualidad en la aplicación de la norma va a apoyar directamente a las pymes, que tienen menos respaldo financiero en el caso de que vean aumentado su costo en las remuneraciones.

