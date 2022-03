Jóvenes y sostenibles: el futuro que construimos

Por staff

23/03/2022

¿Hoy somos diferentes? Al menos eso parece. El Covid transformó, incluso, mucho de lo que éramos, y en algunos casos, nos hizo mejores. O al menos eso demuestran varios estudios, que se han centrado en una generación post pandemia para la que la sostenibilidad juega un papel importante.

El estudio global del Credit Suisse Research Institute evaluó la importancia de la sostenibilidad para los consumidores jóvenes y la probabilidad de que centren sus gastos de consumo en productos y servicios sostenibles. Este grupo, que representa el 48 % del gasto mundial de los consumidores en la actualidad, y que podría llegar al 69 % en 2040, muestra una fuerte tendencia hacia productos sostenibles. Incluso, el estudio señala que el compromiso en torno al tema de es mayor para los consumidores de la Generación Z y Millennial en las economías emergentes que para los que viven en los países desarrollados. La proporción de consumidores que es consciente del medio ambiente está dispuesta a pagar más por productos sostenibles.

Todo parece indicar que la Generación Z, los nacidos entre 1997 y 2015, influye sobre las generaciones mayores cuando se trata de sostenibilidad. De hecho, la preferencia de los consumidores de la Generación X por ese tipo de marcas ha aumentado. A la influencia de la Generación Z se suma el hecho de que la pandemia ha hecho que muchos se replanteen sus hábitos de consumo y su impacto en el planeta. Según el informe de First Insight que publica Forbes, hoy casi el 90% de los consumidores de la Generación X estaría dispuesto a gastar un 10% más o más en productos sostenibles, en comparación con el 34% de hace dos años.

Ya el pasado año, IBM encuestó a 14 mil consumidores de nueve países y comprobó que, a pesar del gran impacto financiero de la pandemia de COVID-19 en muchas personas, el 54% de los encuestados estaba dispuestos a pagar más por marcas que fueran ambientalmente responsables. En Colombia, el estudio Who Cares, Who Does, hecho por Kantar, demostró que el 41% de los colombianos que trabaja para reducir sus niveles de residuos plásticos, dejó de comprar algunos productos y servicios debido a su impacto en el medio ambiente o en la sociedad.

Es un hecho: unos y otros premian a quien opta por ser ecofriendly. “Acer ha tomado medidas durante los últimos años para reducir su huella ecológica. La línea de productos Vero, nacida de nuestra plataforma Earthion, representa el último de estos esfuerzos”, asegura Silvio García, gerente de Acer en Colombia. Acer acaba de presentar en el país su Aspire Vero, un producto hecho, en su mayoría, con plástico reciclado (30 % en el chasis, 50 % en las teclas), con un embalaje 100 % reciclable y empaque reutilizable.

“La Aspire Vero es una laptop pionera en ecología con soluciones de diseño sostenible bien consideradas que superan los problemas actuales comunes de la industria de las PC, como el alto consumo de energía del plástico virgen, la dificultad de desmontaje, la falta de actualización y el reciclaje ineficiente. El diseño del Aspire Vero es una demostración de los pasos responsables y meticulosos que la industria de las PC puede tomar para reducir su impacto ambiental y ofrece un dispositivo que se alinea con los valores de los consumidores con mentalidad ecológica”, añade Silvio García.

La Aspire Vero está diseñada específicamente para consumidores conscientes del medio ambiente, preocupados por el impacto negativo que los productos electrónicos de consumo pueden tener en el planeta. “Más consumidores, especialmente los jóvenes, ahora citan la protección del medio ambiente como un valor fundamental y elegirán productos que hagan declaraciones ecológicas. Ser verde se está convirtiendo en un estilo de vida”, subraya.