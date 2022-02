JP Morgan ajusta su predicción sobre el precio de Bitcoin

Por staff

09/02/2022

JP Morgan Chase es una empresa financiera creada el año 2000 a partir de la fusión del Chase Manhattan Corporation y la J.P. Morgan & Co. Es una de las empresas de servicios financieros más antiguas del mundo.

En abril del 2021 JPMorgan Chase anunciaba que se estaba preparando para ofrecer un fondo de bitcoin administrado activamente a sus clientes más adinerados, convirtiéndose así en la última y más grande entidad bancaria en invertir en criptomonedas.

También había dicho, tiempo atrás, que US$ 150.000 le parecía un precio razonable para cada bitcoin –BTC– debido al incremento de la adopción institucional.

Nuestro valor justo para bitcoin, basado en una relación de volatilidad de bitcoin a oro de alrededor de 4x, sería la cuarta parte de US$ 150.000, es decir, US$ 38.000

El motivo, explica, es la alta volatilidad de la criptomoneda. Bitcoin está a un 44% de alcanzar su precio máximo histórico cercano a los US$ 70.000, al que llegó en noviembre pasado.

Las proyecciones están siendo reajustadas en estos momentos. En noviembre del año pasado, todos éramos más alcistas. Ahora las cosas son distintas, porque la Reserva Federal de los Estados Unidos se está preparando para cambiar de política monetaria. Meses atrás, ese cambio no estaba planeado para este año. El cambio se estará aplicando antes de lo anticipado. Lo que nos obliga a cambiar las proyecciones del precio. No es lo mismo un activo volátil en un entorno de política monetaria laxa que un activo volátil en un entorno de política monetaria menos laxa. Con los últimos anuncios, el mercado se ha vuelto mucho más conservador. Eso implica que la estabilidad se ha vuelto más importante, porque los inversores están reduciendo el riesgo, explican en The Cointelegraph.

JP Morgan no sólo ha bajado sus expectativas sobre el precio, sino que también dice que existen probabilidades de que el escenario bajista continúe. Esto se daría, debido a que aún no se han observado ventas masivas de BTC en pérdida por parte de inversionistas, también conocidas como capitulaciones.

El interés abierto en los contratos de futuros y la cantidad de bitcoin o ether retenidos en los intercambios, apuntan a una reducción abrupta o menos aterrorizada de las posiciones que en mayo pasado, en particular con respecto a los inversionistas más grandes. A su vez, esto implica que las correcciones de este mes parecen menos como una capitulación en relación con mayo pasado

Nikolaos Panigirtzoglou, estratega del banco piensa que el precio de Bitcoin se moverá en el rango $35,000-$73,000.

Aquí lo importante es que el banco no ve más bajas. Lo que implica que comprar por debajo de los $40.000 fue una muy buena decisión. Si el soporte es $33-35 y el precio puede llegar a los $73,000, estamos hablando, entonces, de un incremento de más del 100% en menos de un año, concluye el especialista.