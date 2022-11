JPMorgan realiza la primera operación de DeFi

Por staff

07/11/2022

Por: Simon Peters, analista experto en criptoactivos de la plataforma de inversión en multiactivos eToro.

El Bitcoin ha superado los 21.000 dólares por primera vez desde principios de septiembre, al tiempo que la ruptura de la correlación con las acciones tecnológicas aumentó la semana pasada. El criptoactivo comenzó la semana por debajo de los 20.500 dólares, cayendo brevemente por debajo de los 20.000 dólares el miércoles, antes de subir por encima de los 21.000 dólares durante el fin de semana. Ahora el Bitcoin vuelve a cotizar por debajo de los 20.500 dólares.

Por su parte, el Ether ha consolidado el movimiento por encima de los 1.500 dólares realizado a finales de octubre. El criptoactivo se mantuvo por encima del nivel de resistencia durante la mayor parte de la semana pasada, y solo cayó brevemente por debajo el miércoles. Al igual que el Bitcoin, se recuperó durante el fin de semana, superando los 1.625 dólares. Actualmente ha vuelto a situarse en un rango de cotización justo por encima de los 1.500 dólares.

El banco de inversión JPMorgan ha anunciado su primera operación transfronteriza exitosa de DeFi, realizada en una cadena de bloques pública. La operación se realizó a través de un programa piloto de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) que está explorando las posibilidades de la DeFi en el ecosistema financiero más amplio.

La operación es un hito para DeFi. Involucrar a instituciones tan importantes no es una hazaña menor y pone de relieve la aplicabilidad potencial en todo el sector financiero. La transacción se realizó en la red de capa 2 de Ethereum, Polygon, con una versión modificada de los protocolos de contratos inteligentes de Aave. La operación incluía dólares de Singapur y yenes japoneses tokenizados, con compra y venta simulada de bonos del Estado tokenizados.

Mientras que gran parte del mercado se ha visto afectado por las distracciones de la volatilidad de los precios, este es el tipo de actividad silenciosa pero enormemente influyente que se desarrolla en segundo plano. Las principales instituciones no han frenado sus planes de criptoactivos y DeFi a pesar de la volatilidad – en algunos casos han ido más allá como resultado, con valoraciones de precios a niveles más atractivos.

Se desvela un nuevo hito en la hoja de ruta de Ethereum

El fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, ha dado a conocer The Scourge un nuevo hito en la hoja de ruta de desarrollo de Ethereum. Tras haber completado recientemente la Fusión, la hoja de ruta consta ahora de: The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge y The Splurge.

En cuanto a la nueva adición de The Scourge, Buterin dice que se trata de devolver la descentralización a la plataforma. En la plataforma se desarrolló un problema por el que los mineros que validan las transacciones en la red se aprovechan de las transacciones de otros usuarios para ganar dinero duplicando las operaciones ganadoras.

Esto fue detenido por la Fusión, pero ha llevado a la crítica de que la red se ha vuelto demasiado centralizada como resultado. Aunque los detalles de las medidas específicas de The Scourge son escasos, lo que está claro es que los responsables del desarrollo están trabajando para tratar las críticas contra la red y mejorar algunos de los principios básicos.

Santander UK limitará las transacciones de criptoactivos

El principal banco minorista del Reino Unido, Santander UK, ha dicho que planea poner límites a las transacciones de los clientes a las plataformas de criptoactivos. La noticia es una novedad decepcionante, pero la idea de proteger a los clientes contra el fraude es bienintencionada.

Una reacción de un banco ante el sector de los criptoactivos como ésta no es muy sorprendente. Aunque se está avanzando en la regulación de estos activos en el Reino Unido, los bancos siguen estando muy solos en lo que respecta a la protección de los consumidores en este espacio.

Desde el punto de vista de la gestión de riesgos, puede ser que el Santander haya decidido simplemente que es más fácil limitar las transacciones por completo que intentar trabajar con el sector. Esto se resolverá con la normativa, porque creará un marco en el que todas las partes puedan funcionar. En particular, no ha prohibido las transacciones de criptoactivos, sino que ha establecido límites financieros, una respuesta más comedida.

El Gobierno debería ponerse las pilas con el proyecto de ley de servicios y mercados financieros para dar a los criptoactivos un lugar codificado dentro del sistema financiero más amplio del Reino Unido.