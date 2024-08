Juegos Olímpicos: 4 estrategias de marketing deportivo que cualquier marca puede usar

04/08/2024

(Francia) El deporte une a las personas y despierta las emociones más intensas de manera universal, desde el éxtasis total hasta el abatimiento absoluto. Con los Juegos Olímpicos de París 2024 actualmente en marcha, que cuentan con la participación de más de 10.500 atletas de 206 países, las marcas tienen una oportunidad única de capitalizar este evento global.

Aunque las empresas no puedan invocar el mismo tipo de emociones en sus clientes, pueden disfrutar de parte de la gloria reflejada a través de la asociación con el deporte. Y no se trata sólo de las marcas deportivas: cualquier empresa puede beneficiarse de relacionarse con acontecimientos deportivos y atletas a través de patrocinios, colaboraciones y campañas de marketing inteligentes.

Desde la empresa Infobip, plataforma de comunicaciones y experiencias conversacionales omnicanal, destacan cuatro acciones que puede ejecutar cualquier tipo de empresa para tener una estrategia de marketing deportiva sólida:

1. Explorar el endorsement con deportistas

Algunas de las celebridades más reconocidas del mundo son deportistas. De Messi a Federer, de Jordan a Hamilton, las marcas ofrecen enormes cantidades de dinero a estas superestrellas para que promocionen sus productos.

De hecho, la marca de lujo Louis Vuitton invirtió 1.500 millones de dólares en las Olimpiadas. Es el principal sponsor y responsable de vestir a la delegación francesa, además de diseñar el baúl para la antorcha y las medallas.

Por citar otro ejemplo, hemos visto a David Beckham con muy poca ropa en los gigantescos carteles de Emporio Armani durante su carrera como futbolista y, en contraparte, totalmente vestido en anuncios de relojes suizos, incluso diez años después de su retirada.

Tomemos otro caso como el de la relación de Michael Jordan con Nike, que cuando firmaron un acuerdo en 1984, donde esperaban ganar 3 millones de dólares en ventas de productos Jordan en cuatro años. Casi cuarenta años después, Nike genera ahora 3 millones de dólares en ventas de Jordan cada 5 horas. Un dato curioso es que un par de Jordan de 1984 se vendieron por 1,47 millones de dólares en 2021 en una subasta.

“Es clave elegir qué deportistas conectan genuinamente con una marca. Dado que los atletas suelen ser físicamente casi perfectos, hay algunas colaboraciones que parecen un poco artificiales. Cuando Cristiano Ronaldo hizo un anuncio con KFC, algunos señalaron que su físico sugería que probablemente no era cliente habitual de la cadena de comida rápida. Incluso cuando las estrellas del deporte están retiradas, hay todo tipo de marcas dispuestas a ficharlas: desde productos para restaurar el cabello hasta programas de adelgazamiento. No lo harían si no les funcionara”, comenta Lucas Gómez Ríos, Integrated Marketing Specialist de Infobip.

En una encuesta reciente de Infobip, se preguntó a los aficionados al deporte qué plataformas de redes sociales utilizaban para contenidos relacionados con el deporte: el 27% dijo que utiliza Facebook para consultar sobre contenidos deportivos adicionales, un 23% opta por YouTube y un 15% prefiere Instagram.

“Considere la posibilidad de colaborar con una persona influyente en las redes sociales. Hay montones de influencers que se dedican a contenidos deportivos, vídeos de reacciones, debates sobre momentos destacados, etc., y que tienen un gran número de seguidores. Su marca puede obtener una gran exposición entre los fans del deporte que buscan contenido adicional fuera del partido sin tener que pagar la tarifa de patrocinio de una superestrella del deporte”, agrega el ejecutivo de Infobip.

2. Utilizar la gamificación para fidelizar

A los aficionados al deporte les encanta competir. Algunos se obsesionan y memorizan todos los resultados y estadísticas de los jugadores de los últimos años. Estas son las personas con las que no querrías sentarte al lado en las cenas, pero ponen de relieve la oportunidad que tienen las marcas de incorporar la gamificación a sus estrategias de marketing.

Desde simples técnicas de incentivación hasta torneos en línea en los que los clientes compiten entre sí, la introducción de mecánicas de juego puede aumentar realmente el ROI de sus campañas y proporcionar una rica fuente de datos para ampliar y enriquecer su plataforma de datos de clientes.

“Algo que hay que tener en cuenta al utilizar estas técnicas es ofrecer una experiencia de cliente coherente y segura en todos los canales. Esto ayudará a proteger la zero-party data que se obtenga, utilizarla de forma eficaz y a evitar que los consumidores astutos «jueguen» literalmente con su sistema de fidelización, por ejemplo, registrándose en varias cuentas de fidelización a través de distintos canales”, añade Gómez Ríos.

3. Patrocinar un acontecimiento deportivo local

Patrocinar un gran acontecimiento deportivo internacional cuesta millones de dólares, pero en momentos en que el mundo se centra en un deporte concreto, las marcas pueden beneficiarse de asociarse a acontecimientos satélite y ligas locales de base, por una fracción del costo.

En el fútbol, por ejemplo, mientras clubes de renombre como el Real Madrid, el Manchester United o eventos como la Copa América suelen dominar la programación televisiva y las últimas páginas de los periódicos, los fans de equipos de fútbol de ligas inferiores acudirán cada fin de semana a apoyarlos, y habrá un equipo disponible a esponsorear para cada tipo de presupuesto de patrocinio.

4. Ejecutar campañas paralelas

Una táctica menos arriesgada consiste en realizar campañas de marketing «inspiradas» en los grandes acontecimientos deportivos.

Las campañas pueden incluir imágenes y textos que sugieran o hagan alusión al evento deportivo en cuestión, sin llegar a mencionarlo. Al fin y al cabo, no se pueden registrar los derechos de autor de una foto de una pelota o balón de fútbol. La conexión es aún más fácil de establecer cuando el acontecimiento deportivo está en primer plano en la mente de la gente.

Yendo más allá, se podrían incluir contenidos de apoyo como videoclips de eventos similares, entrevistas con antiguos atletas y artículos sobre temas relacionados, por ejemplo, las últimas tendencias en calzado deportivo o fomentar hábitos saludables para nuestros deportistas amateurs.

