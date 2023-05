Juice jacking: la nueva técnica utilizada por los ciberdelincuentes

04/05/2023

Según un estudio (disponible en inglés) de la empresa de ciberseguridad NordVPN, el 85% de los viajeros tiene miedo de usar Wi-Fi públicas en vacaciones. Sin embargo, el Wi-Fi inseguro no es el único factor que debe preocupar a los viajeros.

Este mes, el FBI publicó un tuit advirtiendo a los usuarios contra las estaciones de carga de smartphones en lugares públicos (aeropuertos, hoteles y centros comerciales). Los hackers podrían haber modificado los cables de carga con el objetivo de instalar malware en los teléfonos para realizar un ataque denominado juice jacking.

“La información digital, aunque existe virtualmente, también puede ser robada utilizando dispositivos físicos. Por eso es importante adoptar un enfoque de 360 grados y proteger tu dispositivo tanto de las amenazas online como de las offline”, afirma Adrianus Warmenhoven, asesor de ciberseguridad de NordVPN .

¿Qué es el juice jacking?

Juice jacking es un ciberataque en el que se utiliza un puerto de carga USB público para robar datos o instalar malware en un dispositivo. Los ataques juice jacking permiten a los hackers robar contraseñas, información de tarjetas de crédito, direcciones, nombres y otros datos de los usuarios. Los atacantes también pueden instalar malware para rastrear las pulsaciones del teclado, mostrar anuncios o añadir dispositivos a una red de bots.

¿Se pueden detectar los ataques de juice jacking?

Los ataques de juice jacking pueden ser difíciles de detectar. Si tu dispositivo ya ha sido comprometido, es posible que notes alguna actividad sospechosa, pero no siempre será así.

Por ejemplo, puedes notar algo que no reconoces en tu smartphone, como compras que no has hecho o llamadas que parecen sospechosas.

También es posible que el móvil empiece a funcionar con una lentitud inusual o que se caliente más de lo habitual. Lo más probable es que hayas detectado malware.

Cómo protegerse

Dado que ninguna señal de juice jacking es fiable al 100%, lo mejor es evitar ser víctima de este ataque siguiendo los consejos del experto en ciberseguridad de NordVPN, Adrianus Warmenhoven: