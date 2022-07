Kingston impulsa su línea para gaming y destaca el crecimiento de SSD

Por staff

18/07/2022

Por Candelaria Álvarez, Channel Marketing para en Cono Sur de Kingston Technology

“Kingston Is With You” es una iniciativa de la empresa en la que se plasma y refuerza su filosofía y su liderazgo en la industria desde hace 34 años. Kingston es conocida por sus soluciones de memoria, de almacenamiento como SSD; por sus USB y tarjetas de memoria, entre muchos otros productos que se pueden encontrar en nuestros hogares, en las oficinas, en grandes centros de datos, hasta en satélites. Pero lo más importante, es que la compañía está formada por personas que trabajan como una familia más allá de ser una gran corporación.

Este fue el espíritu desde el primer momento, cuando John Tu y David Sun crearon la empresa y con ella, un entorno en el que las personas pudieran reunirse, trabajar mucho pero también divertirse. Los pilares de la empresa son el respeto, la equidad y la flexibilidad. A medida que Kingston fue creciendo y expandiéndose en el mundo, estos valores siguieron y siguen transmitiéndose.

Kingston cuida a su gente, porque de esa manera estarán cuidados sus proveedores, canales, empresas con las que tenemos alianzas y sobre todo, nuestros clientes. Bajo el lema Kingston Is With you se enmarcan las acciones del año. Todo lo que hacemos está en el marco de esta iniciativa. No son eventos especiales sino nuestro día a día, la forma en que trabajamos todos en la empresa. Estamos apoyando con donaciones de producto, un ejemplo es la actualización tecnológica de las computadoras del campus de la Universidad de San Martín para una nueva licenciatura con gran potencial y de relevancia que cuenten con la última tecnología.

Kingston tiene fabricación para todo tipo de clientes, por lo que impulsan distintos productos según el mercado al que apunten. Uno de los focos es la marca gamer Kingston Fury: cada vez es mayor el crecimiento apoyado con lanzamientos como el SSD Kingston Fury Renegade, NVMe generación 4.0 con velocidades increíbles de 7300 MB/seg de lectura y escritura. También es compatible con PlayStation 5. Otro lanzamiento importante de esta línea son las memorias RAM DDR5 para hacer overclocking en plataformas de juegos de última generación.

Una categoría que viene creciendo mucho es la de SSD externos y Kingston lanzó dos productos nuevos en este último tiempo: el XS2000, un dispositivo muy compacto con velocidades ultrarrápidas con capacidades de hasta 4 TB, para descargar y editar al instante imágenes de alta resolución, videos en 8K y documentos grandes; y el Iron Key Privacy 80, el primer SSD externo con cifrado de hardware, independiente de sistema operativo y con pantalla táctil para la protección de datos. Con una pantalla táctil intuitiva y a color, además de tener la opción de implementar varias contraseñas (administrador y usuario) con PIN numérico o frase de contraseña. A su vez, dentro de la línea de SSD, se destaca el KC3000, ideal para creadores de contenido y editores, por sus altas tasas de transferencia, con tecnología NVMe 4.0.

Flash con todo

Con respecto a los USB, la razón principal de su fuerte regreso es el haber vuelvo a salir. Necesitamos transportar documentos, videos, fotos o archivos en dispositivos de memoria. Tenemos una amplia variedad de precios y de capacidades que van desde los 32 GB hasta los 512 GB. Hoy notamos un fuerte crecimiento en USB-C ya que distintas marcas de PCs y teléfonos celulares están utilizando esta conexión como estándar.

También está creciendo el mercado de tarjetas de memoria micro SD, ya que cada vez los videos y fotos son de mayor calidad y ocupan más espacio en los teléfonos celulares. Dentro de esta categoría, Canvas GO! Plus, es la tarjeta que eligen para cámaras de acción y drones para grabar videos 4K y por su velocidad de transferencia.