Compañía tecnológica lanza campaña: Tu éxito es nuestro éxito

Por staff

02/07/2022

Kingston, el fabricante independiente de productos de memoria, comparte la iniciativa Kingston is with you (Kingston está contigo) para enfatizar que ¡tu éxito es nuestro éxito!

El concepto de esta iniciativa confirma que todas las personas, quienes están detrás de la marca, ayudan a otros individuos a lograr el éxito ofreciéndoles múltiples soluciones tecnológicas que le faciliten la vida laboral y personal.

A través de esta iniciativa, Kingston continúa desarrollando productos basados en la calidad y confiabilidad, el liderazgo y la fuerza, los conocimientos y las herramientas con una recepción y flexibilidad que le permiten adaptarse a las demandas de los usuarios.

“Desde nuestro personal hasta las relaciones que Kingston tiene con proveedores, fabricantes y su canal de distribución, se trabaja con pasión para crear y brindar la solución ideal para el usuario. A través de nuestra tecnología, buscamos hacer del mundo un lugar mejor; por ello, nos entregamos al 100% y estamos presentes tanto en los satélites, como en las computadoras personales, con productos con alta seguridad, en la productividad de grandes corporaciones, hospitales y hasta en tu día a día, en el home office y entretenimiento, ya sea que hagas streaming o juegues” Marisol Fernández, Latam PR & Strategic Alliances Manager de la empresa.

Con más de 34 años de historia, la compañia sabe la importancia que tiene cada uno de los consumidores, por lo que la iniciativa incluye a todos sus usuarios que van desde el sector de IT, quien desarrolla sus actividades en las empresas, los responsables de investigar las nuevas tecnologías, los pequeños y medianos empresarios, el usuario final considerando al PC gamer, quien disfruta de la emoción y estrategia de juego, así como el creador de contenido llámese fotógrafo, editor de video, camarógrafo, streamer, influencer y/o diseñador.

Con este conocimiento del usuario y cada uno de sus requerimientos es que la compañía refuerza el concepto “Kingston está contigo” para ayudar en el avance de los proyectos bajo el trabajo en equipo logrando la confianza de que la compañía estará en todo momento contigo y que juntos se pueden hacer grandes cosas.

Por ello, afirma que “somos el amigo de confianza de la industria: al obtener los logros, tu éxito es nuestro éxito”.