Klar establece un nuevo paradigma en inversiones con oferta de tasa anual del 17%

Nuestra capacidad para ofrecer tasas competitivas



Desde su establecimiento en 2019, Klar ha desempeñado un papel fundamental en la revolución de la innovación financiera. Inicia su travesía ofreciendo una cuenta de débito y un producto de préstamos personales. En 2022, da un salto significativo al introducir la primera tarjeta de crédito, diseñada para adaptarse a las cambiantes necesidades de los clientes. El año pasado, tras obtener la licencia de SOFIPO, amplió su abanico de productos con soluciones de ahorro e inversión.



“Gracias a nuestra avanzada tecnología, mantenemos una base de costos para atender cuentas que es solo 1/20 de la de los bancos tradicionales”, declaró Stefan Moller Alvarez del Castillo. “Esta eficiencia nos permite ofrecer tasas competitivas, asegurando la sostenibilidad y solidez de nuestra oferta.”



Innovación en Inversión a Plazo Fijo



Tasas altas para todos los horizontes de tiempo: Klar redefine la inversión a plazo fijo con tasas atractivas que escalan hasta un 17% anual para inversiones de un año, comenzando con 15.0% para 30 días. Este abanico de opciones flexibles permite a cada inversor maximizar sus ahorros acorde a su estrategia financiera.



Compromiso con la Accesibilidad: Esta oferta está diseñada para ser accesible a una amplia gama de inversores, desde pequeños ahorradores hasta inversores más experimentados, asegurando que todos puedan beneficiarse de este producto innovador.



Seguridad y Confianza: La oferta de Klar se cimienta en la solidez y confiabilidad de una entidad regulada por la CNBV, ofreciendo a los clientes la tranquilidad de saber que sus inversiones están seguras. Además, Klar proporciona un seguro de depósito de hasta 25 mil UDIs, garantizando así una mayor seguridad y protección para las inversiones de sus clientes.



Klar Plus: Una Experiencia Financiera Enriquecida



Exclusividad y valor agregado: Klar Plus va más allá de un programa de lealtad tradicional, brindando a los miembros acceso a condiciones preferentes en productos y servicios, reforzando así el compromiso de Klar con sus clientes.



Descuentos y Beneficios Personalizados: Los miembros de Klar Plus disfrutan de ofertas y descuentos exclusivos, cuidadosamente seleccionados para satisfacer sus necesidades y preferencias individuales.



Un Programa Diseñado para Todos: La inscripción automática en Klar Plus garantiza que cada cliente de Klar comience a disfrutar de estos beneficios desde el primer día, con criterios claros y alcanzables para mantener la membresía.



“Esta es una muestra de nuestra visión de futuro y del compromiso de Klar con la innovación continua. Estamos aquí para cambiar las reglas del juego y ofrecer a nuestros clientes lo mejor del mundo financiero”, concluyó Moller Alvarez del Castillo.



Hoy, Klar se sitúa como una fuerza líder con más de 3 millones de clientes, y, para finales de 2024, anticipa alcanzar una cifra estimada de alrededor de 7,000 millones en depósitos.



Para obtener más información sobre la oferta de inversión a plazo fijo del 17% y el programa Klar Plus, visite www.klar.mx.