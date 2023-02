KnowBe4 gana los premios “Winter Best Of” 2023 de TrustRadius en tres categorías

21/02/2023

KnowBe4 es reconocido por TrustRadius por su producto Kevin Mitnick Security Awareness Training en tres categorías por Mejor Relación Precio, Mejor Relación y Mejor Conjunto de Características

TAMPA BAY, Fla., Feb. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — KnowBe4, el proveedor de la plataforma de capacitación en concientización sobre seguridad y phishing simulado más grande del mundo, anunció hoy que TrustRadius ha reconocido a KnowBe4 con varios premios “Winter Best of” 2023. Este premio destaca los productos que brindan a los clientes un ROI excepcional, satisfacción del cliente, rendimiento, revisiones y más.

Para ganar un premio Winter Best of Award, cada organización tenía que recibir 10 reseñas de TrustRadius entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023. Las revisiones presentaron información clave sobre el estado de la relación del producto y el conjunto de características. Además, los ganadores del premio Best Value for Price proporcionaron precios precisos en sus perfiles de productos para ayudar a los compradores. Los ganadores se encuentran entre las tres primeras posiciones de su categoría. El equipo de investigación de TrustRadius también realizó una investigación adicional a través del análisis de revisión textual.

“KnowBe4 tiene el honor de ser reconocido por TrustRadius por sus premios ‘Winter Best Of’ en tres categorías”, dijo Stu Sjouwerman, CEO de KnowBe4. “Estamos orgullosos de crear una plataforma que ayuda a nuestros clientes a gestionar el problema continuo de la ingeniería social y permite a los usuarios tomar decisiones de seguridad más inteligentes, todos los días. Estamos agradecidos de recibir críticas tan positivas de nuestros clientes y les agradecemos por compartir sus comentarios”.

Acerca de KnowBe4

KnowBe4, el proveedor de la plataforma de capacitación en concientización sobre seguridad y phishing simulado más grande del mundo, es utilizado por más de 56,000 organizaciones en todo el mundo. Fundada por el especialista en TI y seguridad de datos Stu Sjouwerman, KnowBe4 ayuda a las organizaciones a abordar el elemento humano de la seguridad al crear conciencia sobre el ransomware, el fraude de CEO y otras tácticas de ingeniería social a través de un enfoque de la nueva escuela para la capacitación de concientización sobre seguridad. Kevin Mitnick, un especialista en ciberseguridad reconocido internacionalmente y Director de Hacking de KnowBe4, ayudó a diseñar la capacitación de KnowBe4 basada en sus tácticas de ingeniería social bien documentadas. Decenas de miles de organizaciones confían en KnowBe4 para movilizar a sus usuarios finales como última línea de defensa.

Acerca de TrustRadius

TrustRadius ayuda a los compradores de tecnología a tomar mejores decisiones y ayuda a los proveedores a contar su historia única, mejorar la conversión, atraer a compradores de alta intención y obtener información sobre los clientes. Cada mes, más de 1 millón de compradores de tecnología B2B, más del 50% de grandes empresas, utilizan revisiones y calificaciones verificadas en TrustRadius.com para tomar decisiones de compra informadas. Con sede en Austin, TX, TrustRadius fue fundada por empresarios exitosos y está respaldada por Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners y Next Coast Ventures.

