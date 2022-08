Konstantinos Fakiolas nombrado gerente de desarrollo de negocios para el Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso Europa

10/08/2022

TEMECULA, California, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace de anunciar el nombramiento de Konstantinos Fakiolas como gerente de desarrollo de negocios para la Unidad de Bombas Criogénicas del Grupo.

Kostas es arquitecto naval e ingeniero marítimo, MSc, MBA, egresado de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, Grecia, con 24 años de especialización en aplicaciones tecnológicas de buques que incluyen sistemas de GNL, tecnologías ecológicas, energías renovables y eficacia energética.

Kostas trabaja en estrecha colaboración con proveedores de tecnología para el desarrollo de sus negocios marítimos, y asimismo, está extensamente comprometido con astilleros asiáticos para nuevas construcciones y negociaciones de contratos de renovación de buques existentes y gestión de proyectos.

A lo largo de su carrera, Kostas ocupó posiciones como diseñador de buques y topógrafo de buques para las administraciones de bandera, supervisor de campo de nueva construcción, gerente de proyectos de contratos de nueva construcción, director de ventas internacionales y socio de desarrollo de negocios para proveedores de tecnología que actúan a escala global.

En esta función, se encargará de la gestión e implementación de una estrategia global de desarrollo de negocios centrada en el crecimiento y expansión del portafolio de productos, soluciones y servicios de Energía Limpia de Nikkiso en el segmento del mercado marino. Esta estrategia incluye el aumento de competitividad y aplicabilidad en proyectos marinos, desarrollo y gestión de productos y colaboración estratégica con socios industriales. Kostas estará centralizado en Europa y reportará directamente a Mike Wells, gerente técnico de ventas, desarrollo de negocios de la Unidad de Bombas del Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso.

“La vasta experiencia de Konstantinos, sus contactos y conocimientos del sector y el mercado serán fundamentales para el desarrollo de nuevas oportunidades en el mercado marino y para servir mejor a nuestros clientes”, según Ole Jensen, vicepresidente de NCEIG Europa.

Con esta adición, Nikkiso continúa su compromiso de mantener una presencia global y local para sus clientes.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine (ORC) para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite www.NikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com.

