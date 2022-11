Kwai lança recurso para usuário enviar “mimo” a criadores

Por staff

07/11/2022

Com o objetivo de incentivar os criadores a produzirem conteúdos de qualidade, o Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, lança o recurso “Mimo”, que permite que os seguidores contribuam, em forma de dinheiro, para os vídeos de seus criadores favoritos.

Para isso, basta acessar um dos conteúdos diretamente no perfil do criador na plataforma, clicar no botão de compartilhar, selecionar a opção “Mimo” e em seguida escolher entre as sugestões de valores, que são: R$ 4,90, R$ 10,90 e R$ 39,90. Após optar pela forma de pagamento e finalizar, vai aparecer a mensagem “Processo completo. Sua compra foi realizada com sucesso” e um banner animado de agradecimento. Na sequência o criador receberá oficialmente a sua bonificação. O valor irá integralmente, sem cobrança de comissão pela plataforma. Com o novo recurso, um seguidor pode enviar até R$ 500 por dia em mimos e um criador de conteúdo pode receber até R$ 1 mil em mimos por dia.

Caso você seja um criador de conteúdo e queira ativar a opção para receber o “Mimo”, acesse o seu perfil no app, clique no botão “Central do Criador” e depois em “Mimo para Criador”. Na página a seguir vão aparecer todas as missões que devem ser cumpridas antes de ativar a função. Quando finalizá-las, leia os termos e condições e clique em concordar para ativar a função imediatamente. Depois de ativada, é possível ver cada recompensa recebida por vídeo e o valor total.

Com mais de 45 milhões de usuários mensais ativos, o Kwai tem estabelecido uma extensa cartela de iniciativas que dialogam com a identidade do brasileiro e procuram auxiliar na inovação e produção de novos conteúdos.