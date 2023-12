la aplicación que con resultados superiores a redes sociales revoluciona el mundo de la publicidad

Por staff

30/12/2023

Pushd es una empresa de tecnología. Esta se encuentra en lanzamiento y ya muestra el potencial para cambiar la publicidad como la conocemos. Pushd ofrece una plataforma que permite a los usuarios ganar dinero al recibir notificaciones push de empresas y organizaciones.

Pushd es una nueva startup nacional de tecnología que permite a los usuarios ganar dinero al recibir anuncios de empresas y organizaciones, las que llegan directamente a sus teléfonos móviles a través de notificaciones push de la app.

“Pushd tiene como objetivo revolucionar la industria de la publicidad, transformándola por primera vez en un contrato transparente y directo entre negocios publicitantes y público”, dijo Juan Muzard, fundador y director ejecutivo de Pushd. “Creemos que los usuarios merecen ser recompensados por su atención, y nuestra aplicación ofrece una manera justa y equitativa de hacerlo, creando un modelo donde todos contribuyen – usuarios y clientes, y todos ganan”.

Pushd está disponible actualmente en Android. Para registrarse, los usuarios deben descargar la aplicación y crear una cuenta. Una vez que estén registrados, estos pueden comenzar a recibir notificaciones push de empresas y organizaciones que estén interesadas en llegar a ellos. Los usuarios ganarán, cada vez que reciban una notificación (y únicamente por el hecho de recibirla), un porcentaje de lo que se pagó por enviársela. Dicho porcentaje depende principalmente de cuánto se complete el perfil personal, información que luego se usa únicamente para segmentar las notificaciones, y normalmente supera el 75%. Basado en los positivos resultados iniciales, se estima que, en la medida de que empresas sumen campañas se puede ganar 20.000 pesos al mes o incluso más. Esto considera un número de anuncios objetivo cercano a 30 al día – un número al menos 3 veces menor que los estimados más conservativos de cuántos anuncios una persona promedio ve cada día.

Pushd busca no sólo crear un mejor y más justo canal de publicidad, sino que como resultado, combatir una industria que actualmente incentiva prácticas tremendamente dañinas para la sociedad. “Todas las soluciones de publicidad actuales (ej: redes sociales) tienen dos cosas en común. Primero, para entregar el anuncio, el usuario debe consumir contenido – estar conectado la mayor cantidad de tiempo posible, y segundo, se alimentan de datos que el usuario, en la gran mayoría de los casos, no sabe que las aplicaciones tienen”, dijo Juan, fundador de Pushd. “El resultado es que las apps se diseñan para ser adictivas – siguiendo el ejemplo de los casinos, y se recolectan, venden, y usan datos miles de veces al día sin consentimiento. Pushd no requiere nada de aquello – es un canal directo sin intermediarios, que sólo usa datos voluntariamente entregados, y recompensa al usuario acordemente.”

A pesar de seguir en etapa de lanzamiento, Pushd ya cuenta con más de 1500 usuarios en Chile, y ha registrado rendimientos (en porcentaje de clics) 30 veces superiores a una campaña promedio en redes sociales. Además, ya se han efectuado los primeros pagos de dinero a las cuentas de los usuarios. “Es increíble ver estos resultados”, dijeron desde Pushd. “Claramente la clave es la transparencia. Cuando se respetan los derechos de los usuarios, se pueden generar mejores relaciones entre ellos y los negocios, lo que se traduce en los resultados obtenidos. Nos deja muy optimistas en vista al futuro y lo que significa el éxito de este método en la industria.”

Es muy importante destacar que Pushd protege los datos entregados. La empresa no vende ni expone los datos de los usuarios a terceros. Estos solo se utilizan para segmentar y elegir las notificaciones relevantes. Así, cada perfil tiene completo control sobre sus datos y pueden ser eliminados en cualquier momento.

“Pushd transforma la publicidad en lo que siempre debió ser, un modelo transparente donde los usuarios son recompensados por su contribución, y los negocios pueden llegar a ellos directamente con mensajes relevantes basados en sus intereses”, dijo Muzard. “Estamos entusiasmados de liderar el cambio que debiera marcar un hito en la industria.”

