La batalla de la realidad virtual continúa

Por staff

19/07/2022

Hace tan solo unos días, en TyN Magazine os hablábamos sobre los auriculares de realidad mixta de Apple, y es que la batalla para hacerse con el mayor número de usuarios de realidad virtual es una contienda que lleva años gestándose.

Antes de adentrarnos en los entresijos de los principales gigantes tecnológicos, cabe preguntarse cuáles son las motivaciones detrás de este fenómeno sin precedentes.

En primer lugar, los seres humanos llevamos mucho tiempo ansiando un dispositivo capaz de transportarnos a una realidad virtual lo más cercana posible a la experiencia física y presencial.

Durante mucho tiempo, los esfuerzos de los desarrolladores de juegos, contenido audiovisual, videojuegos o entretenimiento virtual, en general, han centrado gran parte de sus esfuerzos en proporcionar a los usuarios experiencias cada día más similares a la realidad. Mejores gráficos, mayor detalle, respuestas cada día más similares a las que experimentamos en la vida real y un largo etcétera de características que nos han traído hasta el mundo tecnológico de hoy en día.

Buen ejemplo de ello es lo ocurrido con los casinos en línea. Aunque todavía existe una amplia oferta de emplazamientos físicos en todo el mundo, que, por supuesto, conservarán su público, el crecimiento de los entornos virtuales de juego durante los últimos años ha sido vertiginoso, hasta convertirse en uno de los sectores del entretenimiento digital que obtiene más beneficios. Entre otras muchas cosas, estas plataformas han crecido por ofrecer cada día una experiencia más inversiva, con más oferta (y más variada) de juegos, un servicio de atención al cliente prácticamente disponible en todo momento, ofertas como los bonos de recarga de casinos (que se convierten en una forma de conseguir dinero extra más allá del paquete de bienvenida) y, por supuesto, la posibilidad de jugar desde cualquier parte a través de nuestros dispositivos móviles. Todo ello ha contribuido a que sean muchos los usuarios que prefieren la experiencia virtual frente a una física.

Otro ejemplo de esta tendencia lo encontramos en las tiendas online. Tanto si son emprendedores nuevos, como si se trata de negocios tradicionales que se pasan al mundo virtual, durante los últimos años hemos visto cómo no solo se ha convertido en una característica añadida a las tiendas físicas, sino que, tener una plataforma en línea, es prácticamente imprescindible en la actualidad. En la actualidad, ya no importa dónde estés, puedes comprar casi cualquier cosa, y recibirla en donde indiques, haciendo tan solo unos clics. Las tiendas online tienen infinidad de ventajas, desde un descenso considerable de los gastos para el empresario, hasta la posibilidad de competir en precio con grandes plataformas. Pues bien, estas tiendas, cada día más, utilizan herramientas que permiten a los usuarios ver el producto desde todos los ángulos (incluso, en el caso de la ropa, utilizado por diferentes modelos), contrastar las opiniones de compradores, consultar hasta el más mínimo detalle y, en definitiva, experimentarlo de una manera que puede, incluso, superar a la realidad. Además, casi siempre, si no te gusta el producto cuando lo recibes, puedes devolverlo.

Pues bien, estas tendencias del mundo del juego y del shopping se han materializado de una manera conjunta en el denominado Metaverso, que está llamado a convertirse en el mundo virtual donde confluirán todo este tipo de negocios; además, por supuesto, de otras muchas utilidades, como plataformas de trabajo, instituciones educativas u otros tipos de lugares de ocio.

Las grandes empresas tecnológicas llevan años invirtiendo en investigación y desarrollo para intentar hacerse con la mayor parte de este potencial mercado y convertir a sus dispositivos en los más utilizados por el gran público (que, por otra parte, todavía no se ha sumergido por completo en la realidad virtual por diversos motivos, entre los que destacan el precio y la experiencia final del usuario, que todavía no es del todo óptima). Entre estas empresas encontramos a Facebook, Google, Apple, Microsoft, Sony, HTC, Samsung, Intel y Amazon, entre otros.

Según las noticias que hemos ido recibiendo en TyN Magazine, los próximos meses van a ser especialmente interesantes en el ámbito de la realidad virtual, y la mayoría de empresas mencionadas han anunciado que sacarán al mercado dispositivos muy competitivos, que, por fin, prometen hacer las delicias del gran público.

Creemos que todavía queda un largo camino hasta que la realidad virtual se convierta en un fenómeno mainstream pero, sin duda, los próximos meses serán cruciales a la hora de dilucidar qué empresas gobernarán el mercado.