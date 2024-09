(España) En un mundo cada vez más interconectado, la ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental para la protección de los negocios en línea. En este contexto, existen una serie de soluciones avanzadas para garantizar que las empresas puedan operar en un entorno digital seguro y protegido de las amenazas digitales.



La rápida evolución de las tecnologías ha traído consigo un incremento en la cantidad, frecuencia y sofisticación de los ciberataques. En respuesta a ello, existen nuevas herramientas de seguridad que protegen tanto a pequeñas como grandes empresas.



“La ciberseguridad ya no es una opción, es una necesidad crítica para cualquier empresa que opere en el mundo digital”, afirma Miguel Ortega, director de procesos y seguridad de cdmon. Y agrega: “nuestra misión es ofrecer un entorno digital donde nuestros clientes puedan enfocarse en hacer crecer sus negocios sin preocuparse por las amenazas en línea”.



Entre las nuevas medidas de seguridad implementadas, cdmon ha incorporado tecnologías de detección y respuesta automatizada que permiten identificar y neutralizar amenazas en tiempo real; y además se encuentra trabajando con ReqSock como partner. Estas soluciones no solo protegen contra ataques externos, como el phishing y el malware, sino que también previenen el acceso no autorizado a los sistemas y datos sensibles.



“El entorno digital está en constante cambio, así como las amenazas a las que nos enfrentamos. En cdmon, estamos comprometidos en mantener a nuestros clientes un paso adelante de los ciberdelincuentes, ofreciendo soluciones de seguridad que se adaptan a sus necesidades y al ritmo del cambio tecnológico”, agrega Ortega.



También existen infraestructuras de servidores con nuevas capas de protección, incluyendo la implementación de protocolos de encriptación avanzados y sistemas de autenticación multifactor. Estas medidas están diseñadas para asegurar que la información confidencial de los clientes esté siempre protegida, incluso ante los ataques más sofisticados.



“La confianza es la base de cualquier relación con los clientes, y sabemos que la seguridad es un componente clave de esa confianza. Por eso, no solo ofrecemos un servicio de hosting de calidad, sino también inversiones y mejoras diarias, teniendo en cuenta vulnerabilidades y nuevas vías de ataque”, finaliza Miguel Ortega.



¿Cómo es el panorama de la ciberseguridad en España



España se enfrenta a un panorama de ciberseguridad cada vez más complejo y desafiante. En los últimos años, la frecuencia y sofisticación de los ciberataques han aumentado de manera alarmante. De hecho, el 70% de las empresas españolas han sufrido algún tipo de ataque cibernético durante los últimos dos años, lo que evidencia la creciente vulnerabilidad de las organizaciones en todos los sectores.



“Hemos identificado la necesidad de ofrecer soluciones de ciberseguridad adaptadas a las características y necesidades específicas del mercado español, enfocándose en la protección proactiva y la mitigación de riesgos”, cuenta Miguel Ortega, director de procesos y seguridad de cdmon.



La respuesta a esta realidad ha sido el desarrollo de una suite integral de servicios de ciberseguridad, que combina tecnologías avanzadas de detección, encriptación y respuesta automatizada con una atención personalizada para cada cliente.



“Buscamos no solo responder a las amenazas actuales, sino también prepararnos para las futuras, asegurando que nuestros clientes en España puedan operar con confianza en un entorno digital cada vez más incierto”, finaliza el experto en procesos y seguridad.