La EAACI lanzará el Día Mundial de Concientización sobre la Anafilaxia el 21 de noviembre en FAAM-EUROBAT 2024

Por staff

14/11/2024

ATENAS, Grecia, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — The European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) se enorgullece en anunciar el primer Día Mundial de Concienciación sobre la Anafilaxia el 21 de noviembre de 2024. Esta iniciativa histórica, que se llevará a cabo el día de apertura de la FAAM-EUROBAT 2024 en Atenas, Grecia, busca crear conciencia y promover los pasos esenciales para prevenir y manejar la anafilaxis, una reacción alérgica severa y potencialmente mortal.

La anafilaxia afecta aproximadamente al 1-2 % de la población mundial, y ha habido un aumento de los incidentes en todo el mundo. Esta reacción alérgica severa requiere de intervención médica inmediata y suele provenir de la exposición a alérgenos comunes, incluidos determinados alimentos, picaduras de insectos, medicamentos o látex. A pesar de los riesgos, el conocimiento sobre los síntomas, causas y respuestas de emergencia ante la anafilaxis sigue siendo escaso. El Día Mundial de Concienciación sobre la Anafilaxis aborda estas lagunas de conocimiento y fomenta una comprensión global de este problema de salud crítico.

A través de diversas actividades educativas, el Día Mundial de Concientización sobre la Anafilaxia destacará la importancia de las respuestas de emergencia rápidas y las medidas preventivas. La EAACI invita a los profesionales médicos, sociedades de alergias y partes interesadas de todo el mundo a participar y difundir el mensaje dentro de sus comunidades.

En ocasión de este día, la EAACI también publicará “Una guía práctica para pacientes”, un recurso integral elaborado para ayudar a los pacientes y cuidadores a comprender, manejar y prevenir las reacciones anafilácticas. Esta guía ofrece información práctica sobre cómo identificar los desencadenantes, usar correctamente los autoinyectores de adrenalina y crear planes de acción personalizados para gestionar el riesgo en la vida cotidiana.

“Estamos encantados de lanzar el Día Mundial de Concientización sobre la Anafilaxia como parte de la FAAM-EUROBAT 2024”, dijo la Dra. Maria Torres, presidenta de la EAACI. “Con esta iniciativa, esperamos dotar a las personas, las familias y los proveedores de atención médica con los conocimientos y las herramientas necesarios para prevenir y responder ante la anafilaxia. Se trata de un paso esencial para mejorar la atención al paciente y reducir el impacto de esta severa afección de salud”.

La FAAM-EUROBAT 2024, la reconocida Reunión sobre Alergias Alimentarias y Anafilaxia de la EAACI, se llevará a cabo del 21 al 23 de noviembre, y contará con la presencia de líderes mundiales en investigación y atención de las alergias. El Día Mundial de Concientización sobre la Anafilaxia será un momento clave dentro de la conferencia para destacar el compromiso de la EAACI con la protección del paciente y la concienciación sobre las alergias.

Para obtener más información sobre el Día Mundial de Concientización sobre la Anafilaxia o la “Guía práctica para pacientes”, visite el sitio web del Día de Concientización sobre la Anafilaxia de la EAACI.

Contacto para medios de comunicación:

maria.cubel@eaaci.org

+ 41 44 205 55 39

Las fotos que acompañan este anuncio están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c27c467a-b7bf-4bfa-8f57-3cd3111da23bhttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99c39d50-e140-468f-adbd-7255c9850f7b

