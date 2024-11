La encuesta de Bitget revela que algunos usuarios prefieren los videos de influencers a los libros blancos para tomar decisiones en las operaciones

VICTORIA, Seychelles, Nov. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la empresa líder de intercambio de criptomonedas y Web3, ha lanzado una campaña para celebrar el 16.º Día del Libro Blanco de Bitcoin, con un tema brillante: “¿Quién sigue leyendo libros blancos?“. Esta iniciativa busca iniciar conversaciones dentro de la comunidad criptográfica sobre el papel actual de los documentos técnicos en los proyectos blockchain y las decisiones de inversión. El evento se realiza en torno al lanzamiento del documento fundacional de Satoshi Nakamoto y ofrece una oportunidad para reconsiderar cómo se perciben los libros blancos y si siguen siendo tan influyentes como antes a la hora de orientar las estrategias de inversión y las evaluaciones de proyectos.

Los datos de la encuesta recopilados por Bitget brindan información sobre las opiniones actuales de la comunidad criptográfica sobre los documentos técnicos. De los 5.923 participantes encuestados, un abrumador 92,28 % afirmó que siempre lee el documento técnico de un proyecto antes de negociar su token, lo que indica que la documentación técnica sigue siendo crucial para la mayoría de los usuarios. Además, el 99,43 % de los encuestados sigue considerando que los libros blancos son necesarios, y destacan su continua relevancia para establecer la credibilidad de un proyecto y describir sus principios fundamentales.

Sin embargo, la encuesta también reveló que los líderes de opinión clave (KOL, por sus siglas en inglés) juegan un papel dominante a la hora de influir en las decisiones al operar. Entre los participantes que no siempre leen documentos técnicos, el 86,51 % confía en las recomendaciones de los KOL, mientras que solo un pequeño porcentaje recurre a instituciones de investigación o redes personales. Esto resalta una tendencia creciente en la que los conocimientos generados por personas influyentes están comenzando a competir con las evaluaciones basadas en documentos técnicos, lo que refleja cambios más amplios en cómo se consume y confía en la información en el espacio criptográfico.

A lo largo de los años, los libros blancos se han considerado documentos cruciales para comprender las intenciones técnicas y estratégicas de los proyectos blockchain. Sin embargo, debido a los rápidos avances en el espacio criptográfico, existe un mayor debate sobre si estos documentos siguen siendo una herramienta vital para los inversores o si los métodos alternativos de evaluación están teniendo prioridad.

La investigación de Bitget, respaldada por encuestas y consultas con expertos de la industria, revela diversas opiniones. Algunos participantes continúan considerando que los documentos técnicos son esenciales para comprender la base y los objetivos a largo plazo de un proyecto. Otros sostienen que el surgimiento de nuevas métricas de evaluación, como las tendencias del mercado, el desempeño del proyecto y los equipos de desarrollo, ha reducido la dependencia de los documentos técnicos, y que las aplicaciones y los casos de uso del mundo real ocupan un lugar central.

Los conocimientos adquiridos en estos debates indican un cambio en el modo en que la comunidad criptográfica aborda la evaluación de proyectos. Al crear una plataforma para este debate, Bitget alienta a los usuarios y profesionales a repensar las herramientas y los recursos que se utilizan para evaluar los proyectos blockchain hoy en día. Con el Día del Libro Blanco de Bitcoin como tema, esta campaña muestra los cambios actuales en la industria, invitando a la comunidad a mirar hacia el futuro y considerar nuevos enfoques para evaluar las innovaciones más prometedoras de la industria.

